देहरादून: उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए सात नियमित पदों पर योग्य प्रोफेसर और विभागध्यक्षो को पदोन्नति प्रदान की गई है. इसमें हल्द्वानी, देहरादून, श्रीनगर ,अल्मोड़ा, हरिद्वार रुद्रपुर और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज शामिल हैं. प्राचार्य के 7 रिक्त नियमित पदों के लिए योग्य प्रोफेसरों और विभागाध्यक्षों का चयन करके पदोन्नत किया गया है.

उत्तराखंड के मुख्य सचिव के अध्यक्षता में गठित विभागीय चयन समिति की 23 जुलाई 2025 को संपन्न हुई बैठक में की गई संस्तुतियों के आधार पर यह प्रमोशन किए गए हैं. डॉक्टर अरुण जोशी, डॉ अजय आर्य, डॉ गीता जैन, डॉ चंद्र प्रकाश, डॉक्टर सीएम रावत, डॉ गोविंद सिंह और डॉक्टर अरविंद कुमार उत्तराखंड के विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य का कार्यभार संभालेंगे. इन सभी वरिष्ठ शिक्षकों को संस्तुति के आधार पर वेतनमान 1,44,200-2,18,200 लेवल 14 के तहत प्राचार्य पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है. पदोन्नत प्राचार्य 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे. इसके लिये पदस्थापना आदेश अलग से जारी किए जाएंगे.

उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया राजकीय मेडिकल कॉलेजों मे प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति होने से ना केवल शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी बल्कि मेडिकल का कोर्स कर रहे छात्रों और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा. उन्होंने कहा राज्य सरकार का प्रयास है कि हायर मेडिकल एजुकेशन में नेतृत्वकारी पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए. इससे राज्य को सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी. गौरतलब है कि प्रोन्नत हुई डॉ गीता जैन वर्तमान में दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का प्रभाव देख रही हैं.

उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज में हुई नियुक्तियों से न सिर्फ मेडिकल शिक्षा को बल मिलेगा, बल्कि मरीजों को भी पहले से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी. राज्य की धामी सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को लेकर काम कर रही है. इसी कड़ी में हर रोज नये कदम उठाये जा रहे हैं. जिसका फायदा आने वाले समय में जनता को मिलेगा.

