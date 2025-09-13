ETV Bharat / state

पाकुड़ में नवनियुक्त चौकीदारों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण, दर्जनों सेविका-सहायिका को भी मिला चयन पत्र

पाकुड़: जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को पाकुड़ के रविंद्र भवन में जिलास्तरीय चौकीदार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के हाथों 247 नवनियुक्त चौकीदारों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया. इस मौके पर विधायक स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू, डीसी मनीष कुमार, एसपी निधि द्विवेदी आदि मौजूद रहे. इस मौके पर दर्जनों सेविका और सहायिकाओं के बीच भी चयन पत्र बांटा गया.

हेमंत सरकार युवाओं को दे रही नौकरीः हेमलाल मुर्मू

मौके पर विधायक हेमलाल मुर्मू ने नवनियुक्त चौकीदारों को संबोधित करते हुए कहा कि योग्य बेरोजगारों को नौकरी मुहैया कराने का काम हेमंत सरकार कर रही है. उन्होंने कहा कि चौकीदार अपने दायित्वों का निर्वहन सेवा भाव से करें. साथ ही उन्होंने नवनियुक्त चौकीदारों से अपने-अपने क्षेत्र में समाज को विकसित और शिक्षित करने के अलावे समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की.

पाकुड़ में चौकीदार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह और डीसी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

चौकीदारों से ईमानदारी से कार्य करने की अपील

वहीं विधायक स्टीफन मरांडी ने सभी नवनियुक्त चौकीदारों, सेविका, सहायिकाओं को ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करने, अपने कर्तव्य का सही तरीके से निर्वहन करने और क्षेत्र के विकास में योगदान देने की अपील की. वहीं डीसी मनीष कुमार ने नवनियुक्त चौकीदारों से कहा कि नौकरी को जनसेवा का आधार बनाएं.