पाकुड़ में नवनियुक्त चौकीदारों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण, दर्जनों सेविका-सहायिका को भी मिला चयन पत्र

पाकुड़ में नवनियुक्त चौकीदारों के बीच नियुक्त पत्र बांटा गया. साथ ही दर्जनों सेविका-सहायिका को चयन पत्र सौंपा गया.

Newly Appointed Chowkidars In Pakur
नियुक्ति पत्र के साथ नवनियुक्त चौकीदार. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2025 at 4:31 PM IST

2 Min Read
पाकुड़: जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को पाकुड़ के रविंद्र भवन में जिलास्तरीय चौकीदार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के हाथों 247 नवनियुक्त चौकीदारों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया. इस मौके पर विधायक स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू, डीसी मनीष कुमार, एसपी निधि द्विवेदी आदि मौजूद रहे. इस मौके पर दर्जनों सेविका और सहायिकाओं के बीच भी चयन पत्र बांटा गया.

हेमंत सरकार युवाओं को दे रही नौकरीः हेमलाल मुर्मू

मौके पर विधायक हेमलाल मुर्मू ने नवनियुक्त चौकीदारों को संबोधित करते हुए कहा कि योग्य बेरोजगारों को नौकरी मुहैया कराने का काम हेमंत सरकार कर रही है. उन्होंने कहा कि चौकीदार अपने दायित्वों का निर्वहन सेवा भाव से करें. साथ ही उन्होंने नवनियुक्त चौकीदारों से अपने-अपने क्षेत्र में समाज को विकसित और शिक्षित करने के अलावे समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की.

पाकुड़ में चौकीदार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह और डीसी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

चौकीदारों से ईमानदारी से कार्य करने की अपील

वहीं विधायक स्टीफन मरांडी ने सभी नवनियुक्त चौकीदारों, सेविका, सहायिकाओं को ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करने, अपने कर्तव्य का सही तरीके से निर्वहन करने और क्षेत्र के विकास में योगदान देने की अपील की. वहीं डीसी मनीष कुमार ने नवनियुक्त चौकीदारों से कहा कि नौकरी को जनसेवा का आधार बनाएं.

Newly Appointed Chowkidars In Pakur
सेविका-सहायिका को चयन पत्र सौंपते विधायक स्टीफन मरांडी. (फोटो-ईटीवी भारत)

पारदर्शी तरीके से हुई नियुक्तियांः डीसी

पाकुड़ डीसी ने कहा कि अबुआ सरकार का विजन था कि सभी जिलों में चौकीदार नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो. उन्होंने कहा कि पाकुड़ जिले में चौकीदारों की बहाली पारदर्शी तरीके से की गई और इस बहाली में किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठा है, बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पदाधिकारियों और कर्मियों ने बहाली प्रक्रिया को संपन्न कराया और आज 247 चयनित चौकीदारों के बीच स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया.

Chowkidars Appointment In Jharkhand
नवनियुक्त चौकीदारों को नियुक्ति पत्र सौंपते विधायक हेमलाल मुर्मू और स्टीफन मरांडी. (फोटो-ईटीवी भारत)

डीसी ने बताया कि नव नियुक्त चौकीदारों को दो माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद क्षेत्र में ड्यूटी बांटी जाएगा. डीसी ने बताया कि आने वाले दिनों में डॉक्टर, को-ऑर्डिनेटर आदि की भी बहाली होगी.

