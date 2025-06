ETV Bharat / state

पलामू में फोर्थ ग्रेड के पदों पर होगी बहाली, 5 जुलाई तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि - RECRUITMENT PALAMU

पलामू समाहरणालय ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : June 14, 2025 at 9:56 AM IST | Updated : June 14, 2025 at 10:34 AM IST 2 Min Read

पलामू: यहां पलामू में 585 फोर्थ ग्रेड के पद पर बहाली होने वाली है. पलामू के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के कार्यालय से शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसे पलामू एनआईसी (National Informatics Centre) की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. नोटिफिकेशन के माध्यम से पलामू में 585 फोर्थ ग्रेड के पद पर बहाली हो रही है. नोटिफिकेशन के अनुसार समाहरणालय में 132, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय 273, स्वास्थ्य विभाग में 151, जिला सहकारिता कार्यालय में तीन और वन प्रमंडल कार्यालय में 26 पदों पर बहाली होनी है. दरअसल फरवरी में पलामू में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ढाई सौ के करीब फोर्थ ग्रेड के कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया था. उस दौरान छह महीने के अंदर बहाली लेने का निर्देश दिया गया था. नियोजनालय से निबंधित होना जरूरी, पांच जुलाई तक आवेदन की अंतिम तिथि फोर्थ ग्रेड की बहाली के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 जुलाई निर्धारित की गई है. सभी आवेदन निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. अभ्यर्थियों को नियोजनालय के माध्यम से निबंधित होना जरूरी है. अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है. अभ्यर्थी को साइकिल चलाना जरूरी है वही समान अंक होने पर अधिकतम उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी. विज्ञापन संख्या 2/2010 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अधिक तक उम्र में 15 वर्ष की छूट दी जाएगी. कुल नियुक्तियों को दोगुना पैनल तैयार किया जाना है. सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क 250 रुपए वही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए 125 रुपए परीक्षा शुल्क निर्धारित किए गए हैं. परीक्षा शुल्क पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ़्ट से स्वीकार किए जाएंगे. दसवीं के अंक के आधार पर तैयार होगी मेघा सूची

