हरियाणा में SC, OBC वर्ग के छात्रों को मिलेगी ₹12,000 तक की छात्रवृत्ति, आवेदन शुरू, जान लें लास्ट डेट और नियम

जिला उपायुक्त ने बताया कि जो भी छात्र-छात्रा इसका लाभ लेना चाहते हैं और इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं, उनकी श्रेणी, कक्षा और प्राप्तांक के आधार पर आठ हजार रुपये से 12 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी. इससे उनको आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि वो ये छात्रवृत्ति प्राप्त करके अपनी उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर सके.

जिला उपयुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि जो भी छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वो 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर आवेदन जमा कर सकते हैं. उन्होंने कहा निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमंतु, टपरीवास श्रेणी और अन्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना चलाई जा रही है.

डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, और अल्पसंख्यक (सेवा) विभाग हरियाणा, पंचकूला द्वारा ये योजना चलाई गई है. इसके तहत वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

करनाल: सरकार की ओर से विशेष तौर पर अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना चलाई हुई है. इस योजना का लाभ उठाकर वो आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं. इसी कड़ी में डॉ अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के तहत छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

निर्धारित मापदंडों के अनुसार मिलेगी छात्रवृत्ति

उन्होंने बताया कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में शहरी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर आठ हजार रुपये, 12वीं कक्षा में क्रमश: 75 प्रतिशत और 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर आठ हजार रुपये से 10 हजार रुपये तक और स्नातक स्तर पर 65 प्रतिशत (शहरी) और 60 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक प्राप्त करने पर नौ हजार रुपये से 12 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी. इसी प्रकार, पिछड़ा वर्ग (ए) के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 70 प्रतिशत (शहरी) और 60 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक प्राप्त करने पर आठ हजार रुपये, पिछड़ा वर्ग (बी) के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 80 प्रतिशत (शहरी) एवं 75 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक प्राप्त करने पर आठ हजार रुपये और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 80 प्रतिशत (शहरी) एवं 75 प्रतिशत (ग्रामीण) अंक प्राप्त करने पर आठ हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी.

छात्रवृति का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज और नियम

उन्होंने बताया कि जो भी छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं और कुछ दस्तावेज जरूरी है जिनके आधार पर वह आवेदन कर सकते हैं. योजना का लाभ लेने के लिए छात्र-छात्राओं द्वारा पास की गई कक्षा की अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी), आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, वर्तमान कक्षा का आईडी कार्ड और अभिभावक की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है. यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है और वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

