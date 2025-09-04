अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की ओर से उप निरीक्षक-दूरसंचार (गृह विभाग) परीक्षा-2024 के आवेदन पत्रों में ऑनलाइन संशोधन का अवसर दिया गया है. यह संशोधन 5 से 11 सितंबर, 2025 तक किया जा सकेगा. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा का आयोजन 9 नवंबर, 2025 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित है. अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि के अतिरिक्त अन्य विवरणों में संशोधन किया जा सकेगा. ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

मेहता ने बताया कि संशोधन के इच्छुक अभ्यर्थियों को 500 रुपए का शुल्क ई-मित्र या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से जमा कराना होगा. आयोग के ऑनलाइन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध 'एप्लाई ऑनलाइन' लिंक या एसएसओ पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करके 'सिटीजन ऐप्स' में 'रिक्रूटमेंट पोर्टल' का चयन कर संशोधन किया जा सकेगा. किसी भी तकनीकी कठिनाई के लिए recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल या 9352323625, 7340557555 पर संपर्क किया जा सकता है.

आवेदन वापसी भी कर सकेंगे अयोग्य उम्मीदवार: उन्होंने स्पष्ट किया कि असत्य या गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा पात्र न होने पर भी आवेदन वापस न करना, भारतीय न्याय संहिता ( बीएनएस) की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है. ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग या पात्रता जांच के दौरान अपात्र पाए जाने पर अगले एक वर्ष के लिए सभी भर्ती परीक्षाओं से वर्जित भी कर दिया जाएगा, इसलिए जो अभ्यर्थी पात्रता शर्तें पूरी नहीं करते, वे भी इस अवधि में अपना आवेदन वापस ले सकते हैं. इसके लिए एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर 'रिक्रूटमेंट पोर्टल' में 'माय रिक्रूटमेंट' सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के सामने उपलब्ध 'विथड्रॉ' बटन पर क्लिक करना होगा.

वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा होगी ब्लॉक: मेहता ने यह भी बताया कि कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में आयोजित किन्हीं दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा ब्लॉक कर दी जाएगी. इसे पुनः सक्रिय करने के लिए पहली बार 750 रुपए और उसके बाद उसी वर्ष की अगली दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर 1500 रुपए का भुगतान करना अनिवार्य होगा, इसलिए जो अभ्यर्थी किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाएंगे, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना आवेदन वापस ले सकते हैं.