हिमाचल में 350 रूटों पर दौड़ेंगी 18 सीटर टेंपो ट्रेवलर, आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू - TEMPO TRAVELLER 350 ROUTES HIMACHAL

टेंपो ट्रैवलर के 350 रूटों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू ( कॉन्सेप्ट इमेज )

Published : June 9, 2025 at 7:52 AM IST | Updated : June 9, 2025 at 8:54 AM IST

शिमला: हिमाचल में दूरदराज के क्षेत्रों में अब लोगों को बसों की कमी आड़े नहीं आएगी. प्रदेश के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोगों को बस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे स्थानों पर सरकार टेंपो ट्रैवलर के लिए परमिट जारी कर रही है, जिससे लोगों की परिवहन की सुविधा मिलने के साथ बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का अवसर भी मिलने जा रहा है, जिसके लिए आज से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में टेंपो ट्रैवलर के रूट लेने के लिए 30 जून तक आवेदन किया जा सकता है. प्रदेश सरकार ने हाल ही में ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में 350 रूटों पर टेंपो ट्रैवलर चलाने का निर्णय लिया था, जहां सड़कें तंग है और बसें नहीं चलाई जा सकती हैं. उन क्षेत्रों में लोगों को परिवहन की सुविधा देने के लिए 18 सीटर ट्रैवलर चलाई जाएंगी.



ऐसे होगा रूटों का आवंटन इन रूटों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है. ये प्रक्रिया इस 30 जून तक चलेगी. इसके बाद आवेदनों की छंटनी की जाएगी. वहीं, अधिक आवेदन प्राप्त होने पर रूटों का आवंटन ड्रा ऑफ लॉट्स के माध्यम से किया जाएगा. इन रूटों के लिए बोनोफाइड हिमाचली ही आवेदन कर सकते हैं. रूट शुरू होने के बाद से हिमाचल के दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को बसों की कमी नहीं खलेगी. वहीं, निजी बस ऑपरेटर यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं. हालांकि ये रूट निजी आपरेटरों के लिए ही है.



इन RTO के तहत इतने रूट

इन RTO के तहत इतने रूट प्रदेश में टेंपो ट्रेवलर चलाने के लिए लिस्ट फाइनल की गई है, जिसमें धर्मशाला RTO ऑफिस के तहत सबसे अधिक 55 रूट, शिमला 51, हमीरपुर 47, नाहन 46, चंबा 41, रामपुर 23, बिलासपुर 22, कुल्लू 20, सोलन 15, ऊना 15, मंडी 12, नालागढ़ के 03 रूटों पर टेंपो ट्रेवलर चलाई जाएंगी. इन सभी रूटों पर टेंपो ट्रेवलर चलाने के लिए युवा आज से आवेदन कर सकते हैं. ये भी पढ़ें: सब्जी बेचने वाला था देश विरोधी गतिविधि में शामिल, पांवटा पुलिस ने किया गिरफ्तार, गंभीर धाराओं में केस दर्ज

Last Updated : June 9, 2025 at 8:54 AM IST