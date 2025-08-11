ETV Bharat / state

बिल्ली को बिहार का निवास प्रमाण पत्र चाहिए! पिता कैटी बॉस, बेटा कैट कुमार ने किया आवेदन - RESIDENCE CERTIFICATE OF CAT

गजबे है बिहार! डॉग, ट्रैक्टर भगवान राम, सीता, कौवा के बाद अब बिल्ली के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन मिला है. पढ़ें.

RESIDENCE CERTIFICATE OF Cat
बिल्ली का निवास प्रमाण पत्र (ETV Bharat)
Published : August 11, 2025 at 10:31 AM IST

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड में निवास प्रमाण पत्र के लिए एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक बिल्ली के नाम से ऑनलाइन आवेदन किया गया है. आवेदक का नाम कैट कुमार, पिता का नाम कैटी बॉस और माता का नाम कैटिया देवी दर्ज किया गया है.

बिहार में बिल्ली का बना दिया निवास प्रमाण पत्र : आवेदक की तस्वीर के रूप में बिल्ली का फोटो अपलोड किया गया है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रोहतास की जिलाधिकारी उदिता सिंह के निर्देश पर नासरीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

नाम कैट कुमार, पिता कैटी बॉस, माता कटिया देवी : रोहतास की जिलाधिकारी उदिता सिंह ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है. उन्होंने बताया कि नासरीगंज आरटीपीएस कार्यालय में प्राप्त इस आवेदन में न केवल नाम र पते की जानकारी गलत दी गई, बल्कि बिल्ली की तस्वीर का उपयोग कर सरकारी व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश की गई है. इस मामले में राजस्व कर्मचारी कौशल पटेल ने नासरीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है.

DM के निर्देश पर FIR दर्ज : नासरीगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. आवेदक पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, षड्यंत्र रचने और ऑनलाइन तकनीक का दुरुपयोग करने जैसे आरोप है. आवेदन में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस तरह के कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी हरकतों को रोका जा सके.

प्रशासन की सख्त चेतावनी: जिलाधिकारी उदिता सिंह ने चेतावनी दी है कि इस तरह के फर्जी आवेदनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की गतिविधियों से बचें और ऑनलाइन प्रणाली का दुरुपयोग न करें. पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद है.

"फर्जी फोटो, पिता के नाम के साथ निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आया है. प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. इस तरह के कृत्य करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है." - उदिता सिंह, जिलाधिकारी, रोहतास

निवास प्रमाण पत्र के लिए बाढ़ जैसे आवेदन: बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदनों की बाढ़ सी आ गई थी. सरकार ने बताया था कि बड़ी संख्या में लोग इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं लेकिन इनमें से कुछ आवेदन फर्जी और मजाकिया ढंग से किए गए, जिसने प्रशासन की साख को चुनौती दी.

आखिर क्या है मकसद?: इस तरह के फर्जी आवेदनों के पीछे लोगों का मकसद क्या है, यह एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है. कुछ लोग इसे मजाक के तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि यह सरकारी व्यवस्था की कमियों को उजागर करने की कोशिश हो सकती है. हालांकि, इस तरह के कृत्य न केवल सरकारी कार्य में बाधा डालते हैं, बल्कि जनता के बीच प्रशासन की छवि को भी धूमिल करते हैं.

पहले भी सामने आए थे ऐसे मामले: यह कोई पहला मामला नहीं है जब बिहार में निवास प्रमाण पत्र के लिए इस तरह के फर्जी और हास्यास्पद आवेदन सामने आए हों. इससे पहले पटना जिले के मसौढ़ी में एक कुत्ते के नाम पर ‘डॉग बाबू’ का निवास प्रमाण पत्र जारी होने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इसके अलावा ट्रैक्टर, भगवान राम, माता सीता और कौवे की तस्वीरों के साथ भी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए गए थे. इन घटनाओं के बाद विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा था.

