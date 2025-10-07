ETV Bharat / state

बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट: रांची नगर निगम में आवेदनों की लंबी पेंडिंग लिस्ट, नए रजिस्ट्रार को सौंपी जिम्मेदारी

रांची नगर निगम ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : October 7, 2025 at 4:02 PM IST 3 Min Read