बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट: रांची नगर निगम में आवेदनों की लंबी पेंडिंग लिस्ट, नए रजिस्ट्रार को सौंपी जिम्मेदारी
रांची नगर निगम में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक इन दिनों परेशान हो रहे हैं.
Published : October 7, 2025 at 4:02 PM IST
रांची: नगर निगम में इन दिनों जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदनों की लंबी कतार लगी हुई है. हजारों आवेदन महीनों से पेंडिंग हैं, जिसके कारण आवेदकों को सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है. इससे आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 4 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं और हर दिन 50 से अधिक नए आवेदन जमा हो रहे हैं, ऐसे में नए आवेदकों को सर्टिफिकेट के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है.
नए रजिस्ट्रार को सौंपी गई जिम्मेदारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर प्रशासक ने रजिस्ट्रार पद पर परिवर्तन किया है और नई रजिस्ट्रार निहारिका तिर्की को जिम्मेदारी सौंपी है. उन्होंने लंबित आवेदनों को जल्द निपटाने की दिशा में काम शुरू भी कर दिया है और लगातार लोगों की समस्याएं सुन रही हैं. नगर निगम के अनुसार, सभी दस्तावेज सही हैं, तो 21 दिनों के अंदर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है, बावजूद इसके बड़ी संख्या में आवेदन समय पर निपटाए नहीं जा सके.
लोगों को मिल रही असुविधा
कई आवेदकों ने बताया कि महीनों पहले आवेदन करने के बावजूद उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिला है, उन्हें बार-बार नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. निगम की ओर से कहा गया है कि बैकलॉग को जल्द निपटाया जाएगा और प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है.
निगम की वेबसाइट पर देख सकते हैं आवेदन का स्टेटस
रांची नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट में अपडेट किया है. अब आवेदक ऑनलाइन ही अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं. आवेदन करते समय मिले टोकन नंबर को वेबसाइट पर डालने से पता चल जाएगा कि प्रमाण पत्र बना है या नहीं. इससे लोगों को अनावश्यक रूप से निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
अस्पताल में जन्म होने पर संबंधित हॉस्पिटल खुद ही रजिस्ट्रेशन नंबर, नगर निगम को भेजता है. सामान्य स्थिति में 21 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए अगर जन्म अस्पताल में दर्ज नहीं हुआ है, तो आवेदन नगर निगम में जमा करना पड़ता है. 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्कूल से बोनाफाइड प्रमाण पत्र देना आवश्यक है. माता-पिता का आधार कार्ड अनिवार्य है. दस्तावेजों की जांच (स्क्रूटनी) के बाद आवेदन एसडीओ कार्यालय जाता है, जहां से क्लीयरेंस मिलने पर नगर निगम में प्रमाण पत्र निर्गत होता है. आवश्यक स्थिति में आवेदक सीधे एसडीओ को आवेदन देकर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर सकते हैं. अगर अस्पताल के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं तो संबंधित दावे का सत्यापन आंगनबाड़ी केंद्र की ओर से कराया जाता है.
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि आवेदनों की संख्या अधिक होने के कारण फिलहाल प्रक्रिया में विलंब हो रहा है. हालांकि, नए रजिस्ट्रार के पदभार ग्रहण करने के बाद से ही फाइलों की स्क्रूटनी तेज कर दी गई है और जल्द सभी लंबित आवेदनों को निपटाने की उम्मीद है.
ये भी पढ़ें- छठ महापर्व की तैयारी में जुटा रांची नगर निगम, तालाबों की सफाई और सुंदरीकरण पर खास फोकस
रांची में दिशा की बैठक के दौरान निगम की कार्यशैली पर जोरदार हंगामा, जनप्रतिनिधि- अधिकारी आमने सामने
ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट तैयार, जानिए पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार को कब सौंपेगी