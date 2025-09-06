उत्तराखंड में जल्द तय होगी सेब की एमएसपी, स्टोरेज को लेकर भी तैयार है बड़ा प्लान, पढ़िये डिटेल खबर

उत्तराखंड में जल्द तय होगी सेब की एमएसपी, सड़क दुरुस्त न होने की स्थिति में कलेक्शन सेंटर बनाकर कोल्ड स्टोरेज में सेब किया जाएगा स्टोर
देहरादून: उत्तराखंड में भारी बारिश से चलते तमाम क्षेत्रों में आपदा की स्थिति बनी हुई है. प्राकृतिक आपदा की वजह से न सिर्फ कई लोगों की मौत हुई है. बल्कि, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कृषि और बागवानी को भी काफी नुकसान पहुंचा है. खासकर उत्तरकाशी जिले में आई भीषण आपदा की वजह से सेब की फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. ऐसे में अब 20 सितंबर से सेब तुड़ान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से सड़क मार्गों को हुए नुकसान के चलते किसानों पर दोहरी मार पड़ने की संभावना है.
सड़क दुरुस्त न होने की स्थिति में कलेक्शन सेंटर के जरिए खरीदा जाएगा सेब: उत्तराखंड में हर साल मानसून सीजन के दौरान कृषि और बागवानी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, लेकिन इस साल पर्वतीय क्षेत्रों पर आई प्राकृतिक आपदा की वजह से कृषि और बागवानी को काफी नुकसान हुआ है. जिसका असर किसानों पर पड़ता दिखाई दे रहा है.
जहां एक ओर पहले ही प्राकृतिक आपदा की वजह से बागवानी फसलों को काफी नुकसान हुआ है तो वहीं दूसरी ओर बागवानी फसलों को नीचे यानी मंडी भेजना एक चुनौती बनी हुई है. ऐसे में कृषि एवं बागवानी विभाग ने निर्णय लिया है कि अगर 15 सितंबर तक सड़क दुरुस्त नहीं होती हैं तो फिर किसानों के सेब को कलेक्शन सेंटर लगाकर एकत्र किया जाएगा. साथ ही कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा जाएगा.
उत्तरकाशी में भारी नुकसान: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सबसे ज्यादा सेब और राजमा की खेती होती है, लेकिन भारी बारिश और आपदा की वजह से 70 फीसदी से ज्यादा बगीचे बर्बाद हो चुके हैं. विभागीय आंकड़ों के अनुसार भारी बारिश के चलते 12,272.74 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाए गए औद्योगिक फसलों को नुकसान हुआ है.
इसमें से 4797.49 हेक्टेयर क्षेत्रफल क्षेत्र ऐसा है, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. इसी तरह प्रदेश में 339.47 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कृषि फसलों को नुकसान हुआ है. इसमें से 45 हेक्टेयर क्षेत्रफल क्षेत्र ऐसा है, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. भारी बारिश और आपदा की वजह से 2,100 से ज्यादा किसान प्रभावित हुए हैं.
"आगामी 20 सितंबर से सेब टूटना शुरू होगा, जिसकी हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. जिसको देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर 15 सितंबर तक सड़क मार्ग दुरुस्त नहीं होती है तो किसानों के सेब को स्टोर करने के लिए कलेक्शन सेंटर बनाएंगे. साथ ही कोल्ड स्टोरेज में किसानों के सेब को रखा जाएगा. ताकि, किसानों सेब खराब न हो."- गणेश जोशी, कृषि एवं बागवानी मंत्री, उत्तराखंड
सी ग्रेड के सेब का न्यूनतम न्यूनतम समर्थन मूल्य 13 रुपए प्रति किलो: कृषि एवं बागवानी मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि सेब की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जल्द घोषित कर दिया जाएगा. फिलहाल, सी ग्रेड के सेब को 13 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पहले ही खरीदा जा रहा है.
"जब सड़क मार्ग दुरुस्त हो जाएगा, तब सेब को नीचे लाया जाएगा. इसके अलावा सी ग्रेड के सेब की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 13 रुपए प्रति किलो पहले ही तय की जा चुकी है. जबकि, ए ग्रेड और बी ग्रेड सेब की एमएसपी तय करने के लिए विभागीय कसरत चल रही है."- गणेश जोशी, कृषि एवं बागवानी मंत्री, उत्तराखंड
