ETV Bharat / state

शिमला में सेब आढ़तियों से करोड़ों की ठगी, चूना लगाकर व्यापारी हुआ फरार

शिमला: जिला मे सेब ब्यापारियों के साथ ठगी के मामले थम नहीं रहें हैं. हर बार सेब सीजन मे बागवान कि मेहनत की कमाई ठग ले जाते हैं. ताजा मामले मे शिमला की शिलारू फल मंडी एक बार फिर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है. कुमारसैन थाना क्षेत्र के तहत पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक व्यापारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. पुलिस थाना कुमारसैन में दर्ज एफआईआर के अनुसार ये मामला शिलारू एपीएमसी फल मंडी में सेब खरीद-फरोख्त से जुड़ा है.

शिकायतकर्ता दलीप सिंह निवासी कुमारसैन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका शिलारू फल मंडी में सेब का थोक कारोबार है. इस साल उन्होंने और चार अन्य आढ़तियों ने मिलकर यूपी के आजमगढ़ जिले के व्यापारी इंद्रदेव तिवारी को कुल 28,182 सेब के बॉक्स बेचे थे. इनकी कुल कीमत 3,55,17,396 रुपये थी, जिसमें से आरोपी ने 1,84,83,081 रुपये का भुगतान किया, जबकि 1,70,34,315 रुपये अब तक नहीं दिए. शिकायत के अनुसार, 3 सितंबर को इंद्रदेव तिवारी बिना किसी सूचना के मंडी से गायब हो गया और उसके बाद से संपर्क नहीं हुआ. इस पर आढ़तियों को ठगी का संदेह हुआ. शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.