शिमला में सेब आढ़तियों से करोड़ों की ठगी, चूना लगाकर व्यापारी हुआ फरार

शिमला में सेब आढ़तियों से करोड़ों की ठगी, चूना लगाकर व्यापारी हुआ फरार
एक बार फिर सेब आढ़तियों से ठगी का मामला सामने आया है. इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 1:51 PM IST
शिमला: जिला मे सेब ब्यापारियों के साथ ठगी के मामले थम नहीं रहें हैं. हर बार सेब सीजन मे बागवान कि मेहनत की कमाई ठग ले जाते हैं. ताजा मामले मे शिमला की शिलारू फल मंडी एक बार फिर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है. कुमारसैन थाना क्षेत्र के तहत पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक व्यापारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. पुलिस थाना कुमारसैन में दर्ज एफआईआर के अनुसार ये मामला शिलारू एपीएमसी फल मंडी में सेब खरीद-फरोख्त से जुड़ा है.
शिकायतकर्ता दलीप सिंह निवासी कुमारसैन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका शिलारू फल मंडी में सेब का थोक कारोबार है. इस साल उन्होंने और चार अन्य आढ़तियों ने मिलकर यूपी के आजमगढ़ जिले के व्यापारी इंद्रदेव तिवारी को कुल 28,182 सेब के बॉक्स बेचे थे. इनकी कुल कीमत 3,55,17,396 रुपये थी, जिसमें से आरोपी ने 1,84,83,081 रुपये का भुगतान किया, जबकि 1,70,34,315 रुपये अब तक नहीं दिए. शिकायत के अनुसार, 3 सितंबर को इंद्रदेव तिवारी बिना किसी सूचना के मंडी से गायब हो गया और उसके बाद से संपर्क नहीं हुआ. इस पर आढ़तियों को ठगी का संदेह हुआ. शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
गौरतलब है कि दो दिन पहले भी शिलारू फल मंडी से इसी तरह का एक और मामला सामने आया था, जिसमें तीन आढ़तियों ने बेंगलुरु (कर्नाटक) के एक व्यापारी पर तीन करोड़ रुपये से अधिक का सेब मूल्य न चुकाने का आरोप लगाया था. इस मामले में भी आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है. एसएसपी संजीव गांधी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कार रही है. आरोपी की तलाश की जा रही है. गौरतलब है कि प्रतिवर्ष सेब सीजन के दौरान बाहर राज्य से कई ठग सक्रिय हो जाते हैं और बागवानों से ठगी करते हैं. पुलिस ने बीते कुछ सालों से ऐसे ठगों को गिरफ्तार भी किया है.
