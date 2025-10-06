ETV Bharat / state

देश-दुनिया में बढ़ेगी हिमाचली सेब की धाक, एप्पल बेल्ट विस्तार के लिए उठाए गए ये ठोस कदम!

दरअसल, इस साल हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 16 अगस्त से 2 सितंबर तक आयोजित किया गया. इस सत्र में 27 अगस्त को चुराह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक डॉ. हंस राज ने बागवानी विभाग से सवाल किया था कि हिमाचल में सेब बेल्ट के विस्तारीकरण और सेब की खेती को बढ़ावा देने को लेकर किस जिले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने पूछा था कि पैकिंग, परिवहन एवं कम बाजार भाव से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? इसके साथ ही बीजेपी विधायक ने पूछा था कि किन जिलों में सेब/अन्य फसलों को प्राकृतिक आपदा से कितना नुकसान हुआ है और प्रभावित बागवानों को राहत कब तक दी जाएगी. इसके अलावा उन्होंने पूछा कि पैकिंग सामग्री और मजदूरी दरों की वृद्धि से बढ़ी लागत कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

शिमला: सेब की फसल को लेकर हिमाचल देश के अलावा विदेशों में भी काफी चर्चित है. सेब की खेती को बढ़ावा देने के लिए सूबे की सरकार बागवानों के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है. प्रदेश में सेब बेल्ट को बढ़ावा देने और बागवानों को बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए प्रदेश की वर्तमान सरकार क्या-क्या कर रही है, इससे किस जिले में कितने बागवान लाभान्वित हो रहे हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

चूंकि, हिमाचल में बागवानी विभाग राजस्व मंत्री के पास है और प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हैं, लिहाजा जगत सिंह नेगी ने बताया कि, "बागवानी विभाग, हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में बागवानी से जुड़ी सभी केंद्रीय एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं को बिना किसी क्षेत्रीय सीमा के लागू कर रहा है. निदेशालय को प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर सभी बागवानी गतिविधियों के लिए तर्कसंगत तरीके से बजट आवंटित किया जाता है. बागवानी विभाग प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों के लिए समग्र दृष्टिकोण अपना रहा है. बागवानी विभाग द्वारा हाई डेंसिटी वाले सेब बागान के क्षेत्र विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके लिए विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी किसानों/बागवानों को इससे संबंधित तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, ताकि बागी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े और सही तरीके से सेब बागान का विस्तार कर अपनी आर्थिकी मजबूत कर सकें."

1815.56 हेक्टेयर में सेब की बागवानी

हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि, "समय-समय पर जिला, विकास खण्ड और पंचायत स्तर पर बागवानों को ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं. इस कड़ी में पिछले दो साल से विशेषज्ञों द्वारा हाई क्वालिटी के क्लोनल रूटस्टॉक पौधा रोपण टेक्निक, उचित दूरी, सिंचाई प्रबंधन, खाद एवं उर्वरक प्रबंधन, कीट एवं रोग प्रबंधन पर विस्तार से विशेष जानकारी दी गई. इसके साथ ही विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रियायती दरों पर पौध सामग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया, ड्रिप सिंचाई सिस्टम, एंटी हेल नेट और घटकों पर उपलब्ध ग्रांट की जानकारी दी गई है. प्रदेश में हाई डेंसिटी सेब बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बागवानी विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं. सेब बेल्ट के विस्तारीकरण के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में 1815.56 हेक्टेयर में सेब की बागवानी हो रही है."

इस जिले में सेब से मालामाल होंगे बागवान!

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, उद्यान विभाग द्वारा चंबा और सिरमौर जिले में बागवानों को सेब की फसल से आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य राज्य प्रायोजित योजनाएं चलाई जा रही हैं. पिछले दो वर्षों में इन योजनाओं के अंतर्गत धनराशि भी खर्च की गयी है. चंबा जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 62 लाभार्थियों पर 15.75 लाख रुपए खर्च किए गए हैं. इसके अलावा उद्यान विकास योजना (पावर स्प्रेयर, पावर टिलर) के तहत 216 लाभार्थियों पर 68.35 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि एंटी हेल नेट योजना के तहत 29 लाभार्थियों पर 13.51 लाख रुपए खर्च किए गए हैं. इस तरह से चंबा जिले में 307 लाभार्थियों पर 97.61 लाख रुपए खर्च किए गए हैं.

वहीं, सिरमौर जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 108 लाभार्थियों पर 56.70 लाख रुपए खर्च किए गए हैं. इसके अलावा उद्यान विकास योजना (पावर स्प्रेयर, पावर टिलर) के तहत 990 लाभार्थियों पर 311.82 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि एंटी हेल नेट योजना के तहत 18 लाभार्थियों पर 11 लाख रुपए खर्च किए गए हैं. इस तरह से सिरमौर जिले में 1,116 लाभार्थियों पर 379.52 लाख रुपए खर्च किए गए हैं.

उन्नत बागवानी के लिए बागवानों को प्रशिक्षण

उद्यान विभाग के अनुसार, 2015-16 से 2024-25 तक हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के तहत चंबा जिले में हाई क्वालिटी हाई डेंसिटी फार्मिंग के लिए 1,09,723 सेब के पौधे और सिरमौर जिले में 80,187 सेब के पौधे प्रदान किए गए हैं. इसके साथ ही इन दोनों जिलों में करीब 20,590 किसानों को उन्नत बागवानी (एडवांस्ड हॉर्टिकल्चर) उत्पादन तकनीक में प्रशिक्षित किया गया, इसमें 43 फीसदी महिला किसान शामिल हैं.

हिमाचल में लीफ एनालिसिस लेबोरेटरी

हिमाचल प्रदेश में बागवानों के लिए कई तरह के कार्य किए गए हैं. उद्यान विभाग के अंतर्गत प्रदेश के बागवानों को सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न जिलों में 6 लीफ एनालिसिस लेबोरेटरी बनाए गए हैं. इस लैब में हर साल औसतन 15,000-16000 पत्तियों के सैंपल लेकर जांच की जाती है. वहीं, प्रदेश में हिमाचल के शिमला जिले के रझाणा में एक बायोलॉजिकल कंट्रोल यूनिट स्थापित है. इसके अलावा सिरमौर जिले के बागथन में नई बायोलॉजिकल कंट्रोल यूनिट 138.90 रुपए की लागत से स्थापित करने का प्रावधान है.

फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही सरकार?

हिमाचल प्रदेश में फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देने पर सरकार विशेष जोर दे रही है. उद्यान विभाग द्वारा इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 50 फीसदी ग्रांट (अधिकतम 5 करोड़ रुपए) का प्रावधान है. साल 2016 से 2024 तक उद्यान विभाग द्वारा बागवानी विकास परियोजना के तहत चंबा जिले में फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ABPF (Agriculture Bisiness Promotion Facility) सर्विस के तहत दो फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया गया है. इस पर 55.17 लाख रुपए के ग्रांट प्रदान किया गया है.

