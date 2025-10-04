APO DSP ने छात्र को उड़ाया, ब्रेथ एनलाइजर टेस्ट नहीं दिया तो कमिश्नर ने ब्लड सैंपल करवाया
जोधपुर में एक APO पुलिस अधिकारी पर अपनी कार से छात्र को टक्कर मारने के आरोप लगे हैं.
Published : October 4, 2025 at 12:59 PM IST
जोधपुर : एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक APO पुलिस अधिकारी की कार की टक्कर से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. छात्र का एम्स में उपचार चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. छात्र के सिर में चोट आई है. इस घटना को लेकर हुए विरोध के बाद पुलिस को अपने अधिकारी को गिरफ्तार करना पड़ा.
आरोपी पुलिस अधिकारी के शराब पीए होने की बात सामने आने पर पुलिस ने ब्रेथ एनलाइजर से टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी ने मना कर दिया. इसके बाद उसका ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस कश्मिनर ओमप्रकाश पासवान खुद रात को एम्स पहुंचे और छात्र के परिजनों से मिले. लिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि पुलिस अधिकारी को शांतिभंग की धारा में रात को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने इस मामले में निमयानुसार कार्रवाई की बात कही है.
पढे़ं. पुलिस हिरासत में युवक की मौत की अफवाह, सराड़ा डीएसपी की कार पर पथराव, लगाया जाम
दरअसल, एपीओ चल रहे ओसियां के पूर्व वृत्ताधिकारी जब्बरसिंह चारण शुक्रवार रात को रेजिडेंसी रोड से पीली टंकी वाली सड़क पर अपनी लग्जरी कार से जा रहे थे. इस दौरान न्यू कैंपस हॉस्टल से निकल कर पैदल जा रहे छात्र ओमसिंह को कार से टक्कर मार दी. इसकी जानकारी मिलते ही हॉस्टल से छात्र मौके पर एकत्र हो गए. पुलिस भी मौक पर पहुंच गई. छात्रों ने जब्बरसिंह की गाड़ी रोक ली.
इस दौरान एक पुलिसकर्मी जब्बरसिंह को वहां से निकाल कर थाने ले गया. जब्बरसिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर रात को धरना प्रदर्शन शुरू हो गया. देर रात नारेबाजी चलती रही. कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर जब्बरसिंह को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया. इधर, घायल छात्र ओमसिंह को पुलिस एम्स लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति गंभर बताई है. फिलहाल उसका उपचार चल रहा है.
पढे़ं. पुलिस वाहन के ड्राइवर को थप्पड़ मारने के आरोप में DSP पर गिरी गाज, APO कर जयपुर भेजा गया
कमिश्नर पहुंचे एम्स : पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान खुद एम्स गए और छात्र की स्थिति के बारे में जानकारी ली. साथ ही उन्हें कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया. थाने में डीएसपी जब्बरसिंह के ब्रेथ एनलाइजर से टेस्ट करवाने से मना कर दिया, जिसके बाद उसे भी एम्स लाया गया और ब्लड सैंपल लिया गया. फिलहाल एम्स में छात्र के परिजन व राजपूत समाज के लोग मौजूद हैं. इस घटना को लेकर छात्रों में आक्रोश है.
एनडीपीएस प्रकरण में एपीओ : हाल ही में ओसियां थाना क्षेत्र में जब्बरसिंह ने एनडीपीएस की कार्रवाई कर मामला बनाया था. आरोप लगा था कि मौके से बरामद सामग्री और एफआईआर में दर्ज सामग्री में बड़ा अंतर है. आरोपी से मिलीभगत करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद शिकायत के आधार पर डीजीपी ने जब्बरसिंह को एपीओ कर दिया था. मामले की जांच अभी चल रही है.