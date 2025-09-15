ETV Bharat / state

डिप्रेशन को मात देकर रुचिता ने पहले खुद को संभाला, अब शिक्षक बनकर संवार रही बालिकाओं का जीवन

पढ़िए रुचिता आनंद की कहानी, जिन्होंने अवसाद से लड़कर अपनी नई जिंदगी शुरू की और अब बालिकाओं का जीवन संवार रही हैं.

रुचिता आनंद की कहानी
रुचिता आनंद की कहानी (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 5:29 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर : हिम्मत और लगन से हर मुश्किल हालात को अवसर में बदला जा सकता है. कुछ ऐसी ही कहानी है अलवर जिले के 'अपना घर महिला आश्रम' में रहने वाली 43 वर्षीय रुचिता आनंद की. उन्होंने कई साल तक अवसाद में रहने के बाद न केवल खुद को संभाला, बल्कि कई ऐसी बालिकाएं जो करियर शुरू करने की दहलीज पर हैं, उन्हें रोजगारोन्मुखी शिक्षा देकर प्रेरणा बनी हैं. रुचिता आनंद अंग्रेजी में बात करती हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति अचरज में पड़ जाता है कि वह कभी अवसाद जैसी बीमारी में फंसी थी. रुचिता ने बताया कि उन्होंने एमफिल, बीटेक, एमटेक, एमबीए, डॉक्टरेट आदि की डिग्री हासिल की है. रुचिता कोरोना महामारी के दौरान अपना घर महिला आश्रम में पहुंची तभी से वह यहां पर रह रही हैं.

रुचिता आनंद ने बताया कि उन्होंने बीई इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस एमई, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आईटी, मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन कंप्यूटर साइंस एवं डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस की डिग्रियां ली. इसके बाद अलवर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब पांच साल तक पढ़ाने का कार्य किया. साथ ही कोचिंग संस्थान में बच्चों को अध्ययन कराने के अलावा उन्होंने 10वीं के बाद नए क्षेत्र में जाने वाले बच्चों की करियर काउंसलिंग भी की थी.

अवसाद को मात देकर रुचिता ने नया जीवन शुरू किया (ETV Bharat Alwar)

पढे़ं. 226 बच्चों और 1500 बेसहारों कहते हैं इन्हें 'पिता', बिना जन्म दिए ही बसाया दुनिया का सबसे बड़ा परिवार

उन्होंने बताया कि सालों पहले उनके निजी जीवन में कुछ झकझोर देने वाले घटनाक्रमों ने उनका आत्मविश्वास तोड़ दिया. परिवार से बिछड़ने के कारण वो चुप-चुप रहने लगी और अकेले होने से अवसाद में चली गईं. वह कई सालों तक अवसाद में रही, लेकिन अपना घर महिला आश्रम में आने के बाद यहां की टीम ने उनका पूरा सपोर्ट किया, जिससे वह अवसाद से बाहर निकल सकी. रुचिता ने बताया कि अब वह बालिकाओं को कंप्यूटर कोर्स सिखाकर उन्हें रोजगार के अवसर से जोड़ने का कार्य कर रही हैं. वह एक दिन में दो बैच लेकर बालिका को कंप्यूटर की शिक्षा देती हैं, जिसमें करीब 35 से ज्यादा छात्राएं आती हैं. उन्होंने बताया कि कंप्यूटर आज के समय की जरूरत है, जिसके चलते वह बालिकाओं को कंप्यूटर की सभी जानकारी उपलब्ध कराती हैं.

रुचिता के बारे में जानिए
रुचिता के बारे में जानिए (ETV Bharat GFX)

पढे़ं. ये है 6000 लोगों का 'अपना घर', यहां बनते हैं अटूट रिश्ते और बहती है करुणा की धारा

महिला आश्रम में रहकर खुद को फिर खड़ा किया : अपना घर महिला आश्रम के संरक्षक अशोक मेठी ने बताया कि उन्हें एक व्यक्ति ने फोन कर बताया कि शहर के कम्पनी बाग में एक महिला की स्थिति ठीक नहीं है. इसपर वे कम्पनी बाग पहुंचे और महिला से बात की, तब यह महिला अंग्रेजी में बात कर रही थी. इससे लगा कि यह महिला पढ़ी लिखी है. इसके बाद उन्होंने आश्रम से महिला टीम को बुलाया और रुचिता को उनके साथ आश्रम भेजने का प्रयास किया, लेकिन उस समय आश्रम की टीम इसमें सफल नहीं हो पाई. कुछ समय बाद कोरोना महामारी के दौरान रुचिता की तबीयत खराब होने पर लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया. बाद में अस्पताल प्रशासन ने महिला आश्रम में फोन पर इनकी सूचना दी. इस पर रुचिता को महिला आश्रम में लाया गया.

कोरोना के समय आश्रम में आई थी रुचिता
कोरोना के समय आश्रम में आई थी रुचिता (ETV Bharat Alwar)

पढे़ं. मानवता के लिए समर्पण की अद्वितीय गाथा लिख रहा भरतपुर का अपना घर आश्रम, 25 सालों में संवारी 48 हजार जिंदगियां

संरक्षक मेठी ने बताया कि जब रुचिता को आश्रम में लाया गया, तब वे अवसाद में थी. वे कब से अवसाद में थी, इस बारे में कह पाना मुश्किल है. इसके बाद रुचिता का महिला आश्रम में इलाज कराया गया, लेकिन तबीयत में सुधार में कुछ समय लगने के कारण उन्हें अपना घर आश्रम भरतपुर में भेजा गया. बेहतर उपचार के चलते उनकी तबीयत में वहां सुधार आया. अवसाद से बाहर आने के बाद रुचिता वहां की मेडिकल टीम के साथ कार्य करती थी. इसके बाद करीब एक साल तक भरतपुर आश्रम में रहने के बाद उन्हें अलवर लाया गया. अब रुचिता महिला आश्रम में अपनी सेवाएं दे रही हैं. इनकी उच्च शिक्षा को देखते हुए महिला आश्रम की ओर से बालिकाओं को कंप्यूटर की शिक्षा दिलाने का कार्य किया जा रहा है.

एमफिल, बीटेक, एमटेक, एमबीए, डॉक्टरेट की डिग्री है रुचिता के पास
एमफिल, बीटेक, एमटेक, एमबीए, डॉक्टरेट की डिग्री है रुचिता के पास (ETV Bharat Alwar)

पढे़ं. ये वो हैं जिन्हें अपनों ने ही ठुकराया है, अपना घर आश्रम में 1220 निराश्रित को परिवार के अपनाने का इंतजार

महिला प्रभुजी से बातचीत करती हैं : अशोक मेठी ने बताया कि रुचिता आनंद अब महिला आश्रम में रहकर बालिकाओं को आश्रम के पास एक सेंटर पर कंप्यूटर का प्रशिक्षण देती हैं. रुचिता का कहना है कि बालिकाओं को प्रशिक्षण देने के साथ ही खुद ही भी नई जानकारी से अवगत हो रही हैं. इसके अलावा रुचिता महिला आश्रम में रहने वाली अन्य महिलाओं से बात कर उनके परिवार के बारे में जानकारी लेती हैं, ताकि कोई भी महिला प्रभुजी खुद को अकेला नहीं समझें. रुचिता महिला प्रभुजी के साथ बातचीत कर उन्हें व्यस्त रख जीवन को अवसाद मुक्त बनाने का कार्य करती हैं.

पढे़ं. 17 साल बाद लौट आई मां: जिसे मृत मान चुका था परिवार, 'अपना घर' ने मिलाया दोबारा

स्टूडेंट्स का कहना : रुचिता आनंद से कंप्यूटर शिक्षा लेने वाली छात्रा निशा शर्मा ने बताया कि वह करीब तीन माह से कंप्यूटर कोर्स क्लासेज में आ रही हैं. क्लास में सभी चीज अच्छे से समझाई व बताई जाती है. कारण है कि टीचर रुचिता कंप्यूटर शिक्षा से लंबे समय से जुड़ी रही हैं. उन्हें बच्चों को किस टॉपिक में कहां पर समस्या आती है, इसका पता रहता है. वह दो से तीन बार में भी बताकर उनमें छात्राओं को निपुण करती हैं. एक अन्य छात्रा ने बताया कि वह एक माह से इस क्लास में आ रही हैं. यहां से कंप्यूटर शिक्षा लेकर आगे की राह आसान हो सकती है. कारण है कि आज के युग में कंप्यूटर शिक्षा हर क्षेत्र में जरूरी है. यहां पर सभी चीजों की आसानी व सरलता से बताई जाती है.

एमफिल, बीटेक, एमटेक, एमबीए, डॉक्टरेट की डिग्री है रुचिता के पास
एमफिल, बीटेक, एमटेक, एमबीए, डॉक्टरेट की डिग्री है रुचिता के पास (ETV Bharat Alwar)

पढे़ं. चार साल बाद हुआ भाई-बहन का मिलन, अपना घर में मिली बहन तो छलक उठीं आंखें

अवसाद पर जीत की कहानी : रुचिता आनंद ने बताया कि अवसाद जीवन का अंत नहीं है, इस बीमारी से बाहर निकलना संभव है. इसके लिए जरूरी है कि मरीज को परिवार का साथ मिले. उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति अवसाद में होता है, तो वह अकेला होता है और वह ज्यादा सोचने लगता है, जिससे वह तनाव की स्थिति में पहुंच जाता है. ऐसी स्थिति में यदि परिवार का सहयोग मिले तो व्यक्ति को अवसाद से बाहर निकालना आसान हो जाता है. इसके अलावा उसे अच्छी दवाएं दी जानी चाहिए और समय-समय पर चिकित्सकों से परामर्श लेना चाहिए.

पढे़ं. संवेदनाओं का नया आशियाना: अपना घर आश्रम में बेसहारा महिलाओं के लिए 1200 बेड का नया घर तैयार

महिला आश्रम 2020 से हो रहा संचालित : महिला आश्रम से जुड़े महेश सेठी ने बताया कि 2016-17 में महिला आश्रम के लिए जमीन आवंटित हुई और 2020 में इसका निर्माण शुरू हुआ. शुरुआत में इस आश्रम की क्षमता 50 महिला प्रभुजी की थी और वर्तमान में इसकी क्षमता बढ़ाकर 150 की गई है. अभी इस महिला आश्रम में 132 महिला प्रभुजी रह रही हैं. उन्होंने बताया कि आश्रम में आने वाली महिला प्रभुजी की काउंसलिंग की जाती है और प्रयास रहता है कि उन्हें अपने परिवार से मिलाया जाए. मेठी ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को महिला प्रभुजी लावारिस हालत में दिखे तो आश्रम में सूचना करें, जिससे उन्हें यहां लाकर परिवार की तरह रखा जा सके.

For All Latest Updates

TAGGED:

APNA GHAR MAHILA ASHRAMरुचिता आनंद की कहानीअपना घर महिला आश्रमSTORY OF RUCHITA ANANDRUCHITA ANAND DEFEATING DEPRESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दुर्गा पूजा व दिवाली पर विशेष ट्रेन: कोटा से कोलकाता, पुणे, कानपुर और गांधीधाम की यात्रा होगी आसान, जानिए टाइम टेबल

एक भारत, श्रेष्ठ भारत की झलक: उदयपुर में वाइब्रेंट गुजरात में दिखा मेवाड़ी-गुजराती संस्कृति का अनूठा संगम

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

13 साल बाद क्यों बंद हो गया Hike, जो WhatsApp को भी देता था टक्कर!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.