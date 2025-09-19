ETV Bharat / state

इंसानियत की मिसाल: अपना घर आश्रम ने 44 बेसहारा लोगों को दी श्रद्धांजलि, पितृपक्ष अमावस्या को करेंगे सामूहिक श्राद्ध

अलवर के अपनाघर आश्रम में ब्रह्मलीन हो चुके 44 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई. अब 21 सितंबर को उनका सामूहिक श्राद्ध किया जाएगा.

Apna Ghar Ashram in Alwar
अपनाघर आश्रम में प्रभुजन (ETV Bharat Alwar)
अलवर: अपनाघर आश्रम न केवल बेसहारा लोगों की देखरेख में जुटा है, बल्कि ब्रह्मलीन हो चुके लोगों का पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म कर इंसानियत की अनूठी मिसाल पेश कर रहा है. अलवर के आश्रमों में अब तक ब्रह्मलीन हुए 44 लोगों को पितृपक्ष में श्रद्धांजलि दी गई. 21 सितम्बर को पितृपक्ष की अमावस्या को उनका सामूहिक श्राद्ध किया जाएगा.

अंतिम संस्कार व अस्थि विसर्जन भी: अपनाघर आश्रम के अध्यक्ष सतीश सारस्वत ने बताया कि आश्रम में रहने वाले प्रभुजी हमारे परिवार के सदस्य हैं. उनके बीमार होने पर इलाज कराया जाता है. इतना ही नहीं किसी प्रभुजी के ब्रह्मलीन होने पर रीति-रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाता है. शास्त्रों के अनुसार मृतक की आत्मा की शांति व मोक्ष के लिए श्राद्ध कर्म जरूरी माना गया है. इसी के चलते अपनाघर आश्रम में ब्रह्मलीन हुए प्रभुजी की आत्मा के मोक्ष के लिए पितृपक्ष की अमावस्या को सामूहिक श्राद्ध कर्म का आयोजन किया जाता है. इस साल 21 सितम्बर को पितृपक्ष की अमावस्या को सामूहिक श्राद्ध कार्यक्रम होगा.

अपनाघर आश्रम में मृत्यु के बाद भी सम्मान (ETV Bharat Alwar)

जीते जी सेवा और मृत्यु के बाद सम्मान: सारस्वत ने बताया कि समाज में ज्यादातर बेसहारा लोगों को जीवन में तिरस्कार झेलना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल पाता. लेकिन अपना घर आश्रम ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. यहां प्रभुजी की जीते जी सेवा और मृत्यु के बाद सम्मान, दोनों सुनिश्चित किए जाते हैं.

प्रभुजी केवल शब्द नहीं, बल्कि गहराई से जुड़ा रिश्ता: शहर के विवेकानंद नगर स्थित अपनाघर आश्रम के मैनेजर भूपेन्द्र ने बताया कि आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति को प्रभुजी के नाम से संबोधित किया जाता है. यहां सेवा करने वाले हर कार्यकर्ता उन्हें परिवार का हिस्सा मानते हैं और उनके निधन के बाद भी उसी भावना से उन्हें स्मरण करते हैं. उन्होंने बताया कि 2012 से अपना घर आश्रम संचालित होने लगा. इसके बाद से पुरुष आश्रम में 39 प्रभुजी ब्रह्मलीन हुए. वहीं हनुमान सर्किल स्थित महिला आश्रम में 5 महिला प्रभुजी ब्रह्मलीन हो चुकी हैं. जिनका श्राद्ध व तर्पण पूरे विधि-विधान से किया गया.

