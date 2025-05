ETV Bharat / state

अनुप्रिया पटेल को बड़ा झटका, अपना दल (एस) के प्रदेश अध्यक्ष सहित 4 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा, बताई ये वजह - RAJKUMAR PAL RESIGNS

अपना दल (एस) के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा ( Photo credit: ETV Bharat )

Published : May 6, 2025 at 10:28 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 10:52 PM IST

प्रतापगढ़ : अपना दल (सोने लाल पटेल) के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने पद व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया गया है. प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल के लिये बड़ा झटका माना जा रहा है. मूलरूप से प्रतापगढ़ के रहने वाले राजकुमार पाल ने त्यागपत्र की घोषणा लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस करके की. प्रदेश सचिव समेत तीन ने दिया इस्तीफा : राजकुमार पाल ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके पति आशीष पटेल पर पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है. उनके साथ प्रदेश सचिव कमलेश विश्वकर्मा, अल्पसंख्यक मंच के प्रदेश सचिव मोहम्मद फहीम व जिला महासचिव बीएल पासी ने भी पद से इस्तीफा दे दिया है. राजकुमार पाल ने अपने अगले कदम की घोषणा नहीं की है. राजकुमार पाल ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat) राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम लिखा पत्र : राजकुमार पाल ने मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल के नाम एक लिखित पत्र देकर अपने त्यागपत्र की घोषणा की. उन्होंने पत्र के माध्यम से लिखा कि 'लगातार हो रही उपेक्षा एवं बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर एवं यश: कायी डॉ. सोने लाल पटेल की पवित्र विचारधारा से अपना दल (एस) भटक जाने के कारण मैं प्रदेश अध्यक्ष एवं प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं. उक्त संबंध में कई बार अवगत कराया, लेकिन मेरी बातों/विचारों को अनसुना कर दिया गया. अतः आप मेरा त्यागपत्र स्वीकार करने की कृपा करें. आपके नेतृत्व में सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करने के लिए मौका मिला, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद.' बता दें कि इससे पहले अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल व बहन पल्लवी पटेल ने भी पार्टी के दो फाड़ कर दिए थे. इसके बाद से अनुप्रिया पटेल ने अपनी अलग पार्टी अपना दल (एस ) की कमान अपने हाथ में ले ली थी. अनुप्रिया पटेल इस समय जहां केंद्र में मंत्री हैं. वहीं, उनके पति आशीष पटेल योगी सरकार में मंत्री हैं. जबकि बहन पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से विधायक हैं.



