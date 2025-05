ETV Bharat / state

रीड की हड्डी में चोट वाले 40 फीसदी घायलों को हुईं सेक्सुअल प्रॉब्लम, एपेक्स ट्रॉमा सेंटर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा - APEX TRAUMA CENTER REPORT

त्रिकास्थि फ्रैक्चर वाले 40 प्रतिशत घायलों ने यौन संबंधी समस्या होने की बात स्वीकार की. ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 21, 2025 at 4:59 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 5:07 PM IST 3 Min Read

लखनऊ: रीड के निचले हिस्से त्रिकास्थि (सैक्रम) की चोट यौन रोग की वजह भी बन सकती है. संजय गांधी पीजीआई के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में पांच साल के दौरान त्रिकास्थि की चोट वाले 40 फीसदी घायल बाद में यौन रोग से पीड़ित पाए गए. इसमें महिला और पुरुष, दोनों ही शामिल हैं. रिपोर्ट को क्यूरियस जर्नल के अप्रैल के अंक में प्रकाशित किया गया है. मरीजों का विशेष तकनीक से ऑपरेशन किया गया: पीजीआई के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रो. अनुराग बघेल ने बताया कि अध्ययन में मोटर वाहन दुर्घटनाओं या काफी ऊंचाई से गिरने पर घायल 24 मरीजों को शामिल किया गया. 17 से 55 साल तक की आयु वाले इन घायलों की औसत आयु 29 साल थी. मरीजों को एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था. (Photo Credit- ETV Bharat) इन्हें एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था. इनमें से चार की मौत हो गई थी. बचे हुए 20 घायलों में महिला और पुरुष बराबर ही थे. इनमें से कुछ का परंपरागत और कुछ का विशेष तकनीक से ऑपरेशन किया गया था. उपचार के बाद ये ठीक हो गए.

डिस्चार्ज करने के बाद फॉलो अप किया गया: अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद इन घायलों का करीब 27 महीने तक फॉलोअप किया गया. एक साल की अवधि के बाद त्रिकास्थि फ्रैक्चर वाले 40 प्रतिशत घायलों ने यौन संबंधी समस्या होने की बात स्वीकार की. इनमें 30 फीसदी महिलाएं और 50 फीसदी पुरुष थे. यह अध्ययन अनुराग बघेल, मोहित वर्मा, पुलक शर्मा, कुमार केशव, अमित कुमार और साधक राघव ने किया. 20 घायलों में महिला और पुरुष बराबर ही थे. (Photo Credit- ETV Bharat) कई मरीजों का हो रहीं यौन समस्याएं: उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में ज्यादातर ऐसे मामले सामने आते हैं, जिसमें मरीज का भयानक रूप से एक्सीडेंट होता है. कई महीने उसे रिकवर होने में लग जाते हैं. एक्सीडेंट के दौरान अगर मरीज के रीड की हड्डी में चोट आई है, तो यह खतरनाक साबित होता है. कई बार लोग इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं. लेकिन, रीड की हड्डी का कनेक्शन कमर के निचले हिस्से तक होता है ऐसे में व्यक्ति यौन समस्याओं से परेशान हो सकता है. कमर का नीचे का हिस्सा हो जाता है सुन्न: कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं, जिनका सड़क दुर्घटना होती है. इसके बाद उनके शरीर का आधा धड़ सुन्न हो जाता है. कई बार सड़क दुर्घटना होती है, तो रीड की हड्डी में चोट लगती है. लेकिन, लोग हल्का-फुल्का दर्द समझ के नजरअंदाज कर देते हैं. बाद में व्यक्ति यौन बीमारी से ग्रस्त हो जाता है. यानी, व्यक्ति कमर के निचले हिस्से को महसूस नहीं कर पाता है. रिपोर्ट को क्यूरियस जर्नल के अप्रैल के अंक में प्रकाशित किया गया. (Photo Credit- ETV Bharat) न्यूरोलॉजिकल समस्या भी आयी सामने: अध्ययन में यह भी देखा गया कि पांच मरीजों में न्यूरोलॉजिकल कमजोरी थी. तीन मरीजों में झुनझुनी की शिकायत थी. दो मरीजों में निचले अंग की कमजोरी थी. परंपरागत और आधुनिक तकनीक, दोनों से इलाज पाने वाले घायलों में समस्याएं लगभग एक समान ही थीं. पीजीआई के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में हुआ अध्य्यन (Photo Credit- ETV Bharat) सड़क दुघर्टना के शिकार थे 70 फीसदी घायल: अध्ययन में शामिल 20 घायलों में से ज्यादातर सड़क दुर्घटना के शिकार थे. 70 फीसदी यानी 14 घायल सड़क दुर्घटना से पीड़ित थे, जबकि 30 फीसदी घायल ऊंचाई से गिरने के बाद अस्पताल पहुंचे थे.



