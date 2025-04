ETV Bharat / state

कानपुर को बड़ी सौगात, अगले 2 साल में तैयार होगा रेलवे एलिवेटेड ट्रैक, खत्म हो जाएंगे ये दो स्टेशन, यह है प्लॉन - KANPUR WILL GET RELIEF FROM JAM

कानपुर को सौगात. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 11, 2025 at 11:21 PM IST 2 Min Read

कानपुर: आने वाले दो सालों के अंदर कानपुर में 16.25 किलोमीटर लंबा अनवरगंज-मंधना रेलवे एलिवेटेड ट्रैक तैयार हो जाएगा, उससे कानपुर की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी. उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली करीब 15 रेलवे क्रासिंग पूरी तरह से जहां हट जाएंगी, वहीं कानपुर के इतिहास में पहली बार दो रेलवे स्टेशन- कल्याणपुर व रावतपुर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे. वहीं, इनके स्थान पर छत्रपति शाहू जी महाराज विवि से थोड़ा पहले जीटी रोड के बायीं ओर नया स्टेशन पूर्व पीएम भारत रत्न पं.अटल बिहारी बाजपेई के नाम पर बनेगा. जिसके लिए 16 अप्रैल से टेंडर निकाले जाएंगे. शुक्रवार को अफसरों संग बैठक कर यह जानकारी कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन ने दी. उन्होंने बताया कि दो सालों के अंदर ही अनवरगंज-मंधना रेलवे एलिवेटेड ट्रैक को तैयार कर एक बड़ा तोहफा कानपुर को देंगे. बहुत जल्द इस ट्रैक का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है. बैठक के दौरान नगर आयुक्त सुधीर कुमार, पूर्वोत्तर रेलवे की मुख्य अभियंता मानसी मित्तल, समन्वयक नीरज श्रीवास्तव समेत कई अन्य अफसर उपस्थित रहे. स्काईवॉक से जुड़ेंगे मेट्रो के दो स्टेशन: कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन ने कानपुर मेट्रो के परियोजना निदेशक अरविंद मीणा से कहा कि शहर के कल्याणपुर क्षेत्र में जो रेलवे की ओर से नया स्टेशन बनेगा, उसके साथ मेट्रो के दो स्टेशन एसपीएम अस्पताल व सीएसजेएमयू की कनेक्टिविटी के लिए स्काईवॉक बनाए जाएं. जिससे आमजन को मेट्रो से नए स्टेशन पर जाने के लिए किसी तरह की कोई बाधा न आए. बोले, इससे यात्रियों को भी शहर के अंदर कहीं जाने पर बहुत अधिक फायदा मिलेगा.