हमीरपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर दौरे पर पहुंचे. जहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आपदा को लेकर सुक्खू सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार आपदा के समय में लोगों को एक तिरपाल तक मुहैया करवाने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है.

'आपदा में लोगों एक तिरपाल भी नहीं दे पा रही सरकार'

सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, "प्रदेश की सरकार आपदा के दौरान लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असफल रही है. सरकार लोगों को एक तिरपाल देने में भी असफल सिद्ध हुई है. आपदा के समय, लोगों के घरों और जमीन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए. आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन पूरे क्षेत्र के लिए केवल 30 तिरपाल उपलब्ध कराने तक ही सीमित है, जहां 50-60 परिवारों को उनकी आवश्यकता है तो प्रति परिवार एक तिरपाल कैसे घरों को बचा सकता है? कैसे जमीन की रक्षा कर सकता है या शौचालयों की सुरक्षा कर सकता है? प्रदेश सरकार जहां लोगों में अपना जन आधार खो चुकी है. वहीं, ठेकेदार और अन्य लोग भी सरकार के काम से कन्नी काट रहे हैं. क्योंकि उन्हें भी पैसे नहीं मिल पाए हैं".

'कोई भी आपदा राष्ट्रीय घोषित नहीं होगी'

अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सरकार हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का बना दबाव रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ही 2013 में लिखित रूप में दिया है कि कोई भी आपदा राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं होगी.

'केंद्र ने आपदा में हिमाचल की भरपूर मदद की'

वहीं, अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आपदा में यूपीए सरकार के 10 वर्षों से एनडीए की सरकार ने अधिक पैसा दिया है. एनडीए ने 10 वर्षों में यूपीए सरकार के मुकाबले एसडीआरएफ में तीन गुना पैसे उपलब्ध करवाए हैं. इसी तरह एनडीआरएफ में 10 गुना पैसे आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश को दिए हैं.

'2023 की आपदा से सरकार ने क्या सबक लिया'

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 2023 में आई आपदा के दौरान प्रदेश की सरकार ने क्या सबक लिया? इस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है. हिमाचल प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गई है कि नालियां खुलवाने के लिए भी लोगों को अपनी पैसे लगाने पड़ रहे हैं. जनता और स्थानीय ठेकेदारों को सरकार की नीति पर कोई भरोसा नहीं है. हिमाचल को आपदा के दौरान पैसा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है. प्रदेश की सरकार इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करें कि सरकार ने कहां-कहां पैसा लगाया है?

'राहुल गांधी ने फैला रहे झूठ का पुलिंदा'

अनुराग ठाकुर ने कि राहुल गांधी देश के कोने-कोने में जाकर झूठ का पुलिंदा फैलाने का काम कर रहे हैं और जब उनसे सवाल किया जाता है तो वह जवाब नहीं देते हैं. कांग्रेस अपने समय में इलेक्शन कमीशन को अपनी उंगलियों पर नाचते थे और जब रिटायर हो जाते थे तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते थे. कोई केंद्रीय मंत्री बन जाता था तो कोई राज्यपाल बनाया जाता था या फिर किसी को टिकट दी जाती थी? शायद कांग्रेस को लगता है कि आज भी ऐसा चलेगा, लेकिन हम संवैधानिक व्यवस्थाओं पर विश्वास भी करते हैं और उसका हम उसका पालन भी करते हैं.

सांसद अनुराग ठाकुर (ETV Bharat)

पवन खेड़ा को दो-दो वोटर आई के मुद्दे पर घेरा

राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के दो वोटर लिस्ट में नाम होने के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा. सांसद ने कहा, "जब उन्हें आयोग द्वारा नोटिस भेजा गया था तो उन्होंने आज तक उसका जवाब क्यों नहीं दिया? वोटर लिस्ट पर हर जगह बात करने वाले खुद अपने सवाल पर चुप क्यों है? इसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं सच्चाई तो है, उन्होंने कहा कि वोटर आईडी पर पिता का नाम एक जैसा है. विधानसभा अलग-अलग है तो कारण क्या है".

'कर्नाटक में कांग्रेस अपनी ही मंत्री को बाहर निकाला'

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कर्नाटक के मंत्री द्वारा अपने ही सरकार पर प्रश्न उठाने पर उन्हें कांग्रेस से ही निष्कासित कर दिया गया. कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है और जो पार्टी को आईना दिखाता है, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है.

