"नहीं सुधरा पाकिस्तान तो अगली बार ना कोई आंसू बहाने वाला बचेगा, ना ही कोई जनाजा उठाने वाला" - ANURAG THAKUR TARGETED PAKISTAN

सांसद अनुराग ठाकुर का पाकिस्तान पर प्रहार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 22, 2025 at 2:30 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 2:36 PM IST 2 Min Read

पांवटा साहिब: 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता और सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने आज पांवटा साहिब से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की. सिरमौर जिले में इस यात्रा के शुभारंभ के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर पांवटा साहिब पहुंचे. इस दौरान अनुराग ठाकुर ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया. वहीं, बाइक रैली में खुद मोटरसाइकिल चलाते हुए तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और सेना के शौर्य की खूब सराहना की. अनुराग ठाकुर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी. अनुराग ठाकुर ने कहा, "हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है. ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारत की सेना हर चुनौती का डटकर सामना करने में सक्षम है. अगर भविष्य में पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है तो ना कोई आंसू बहाने वाला बचेगा और ना ही कोई जनाजा उठाने वाला बचेगा.यह तिरंगा यात्रा उनके साहस, बलिदान और शौर्य को सम्मान देने का एक छोटा सा प्रयास है."

सांसद अनुराग ठाकुर का पाकिस्तान पर प्रहार (ETV Bharat) तिरंगा यात्रा के दौरान अनुराग ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान अनुराग ठाकुर ने सेना के शौर्य की सराहना की. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक भी हमला सफल नहीं हो पाया. भारतीय सेना ने आसमान में ही उनकी मिसाइलों, उनके ड्रोन को ध्वस्त कर दिया. वहीं, जब तक सुबह पाकिस्तान जागा, तब तक उनके आतंकी ठिकानों को हमने नष्ट कर दिया था. तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सांसद अनुराग ठाकुर (ETV Bharat) तिरंगा यात्रा का उद्देश्य 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारतीय जवानों द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस और पराक्रम को जन-जन तक पहुंचाना है. तिरंगा यात्रा के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया. रामलीला मैदान से शुरू हुई यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरी. इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक सुखराम चौधरी सहित मंडल अध्यक्ष और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे. ये भी पढ़ें: "दुनिया ने देखी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत, अब पूरे विश्व में होगी इस स्वदेशी Missile की मांग"

Last Updated : May 22, 2025 at 2:36 PM IST