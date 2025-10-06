ETV Bharat / state

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को मिली बड़ी जिम्मेदारी, हिमाचल के युवाओं के लिए करेंगे खास काम!

अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ( @ianuragthakur )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : October 6, 2025 at 1:45 PM IST 3 Min Read