पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को मिली बड़ी जिम्मेदारी, हिमाचल के युवाओं के लिए करेंगे खास काम!
पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को नई जिम्मेदारी दी गई है. हिमाचल ओलंपिक संघ में प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए करेंगे काम.
Published : October 6, 2025 at 1:45 PM IST
शिमला: पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर संसदीय सीट से भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को रविवार (5 अक्टूबर) को नई और बड़ी जिम्मेदारी मिली है. अनुराग ठाकुर सर्वसम्मति से हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं. ओलंपिक संघ की वार्षिक आम बैठक उनके नाम पर सहमति बनी, जिसके बाद हिमाचल ओलंपिक संघ के लिए अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है.
बैठक में हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के निवर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र कंवर को सर्वसम्मति से मुख्य संरक्षक चुना गया. चौपाल से विधायक बलबीर वर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जबकि राजेश भंडारी को महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, अमिताभ शर्मा को हिमाचल ओलंपिक संघ का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इसके अलावा ईश्वर रोहल, उषा बारोवालिया और नरेंद्र अत्री उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि राजकुमार निट्टू, डॉ. राहुल पठानिया और रमेश चौहान को संयुक्त सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
|पद
|नाम
|अध्यक्ष
|अनुराग सिंह ठाकुर
|मुख्य संरक्षक
|वीरेंद्र कंवर (निवर्तमान अध्यक्ष)
|उपाध्यक्ष
|बलबीर वर्मा
|महासचिव
|राजेश भंडारी
|कोषाध्यक्ष
|अमिताभ शर्मा
|उपाध्यक्ष
|ईश्वर रोहल, उषा बारोवालिया और नरेंद्र अत्री
|संयुक्त सचिव
|राजकुमार निट्टू, डॉ. राहुल पठानिया और रमेश चौहान
नई जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या बोले अनुराग ठाकुर?
नवनियुक्त हिमाचल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने एसोसिएशन की आगामी शीर्ष प्राथमिकताओं को रेखांकित किया और कहा कि, "प्रदेश में खेल बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने, सभी ओलंपिक खेलों में एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए योग्य प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ाने और उभरती प्रतिभाओं को निखारने के लिए जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देने की जरूरत है."
हिमाचल के युवाओं के लिए इस खास रणनीति पर काम करेंगे अनुराग
नई जिम्मेदारी मिलने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि, हिमाचल प्रदेश में ओलंपिक खेलों के विकास और प्रबंधन के लिए आत्मनिर्भर मॉडल बनाने पर जोर दिया जाएगा. ऊंचे-ऊंचे और पेशेंस वाले खेलों के केंद्र के रूप में राज्य की यूनिक नेचुरल एबिलिटी पर प्रकाश डालते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की खेल विकास रणनीति में इन खेलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.
अनुराग ठाकुर ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दी बधाई
इस दौरान अनुराग ठाकुर ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि टीम पारदर्शी, प्रभावी और दूरदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करते हुए राज्य के खेल ईको सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक रूप से काम करने का आश्वासन दिया. नई टीम के ऐलान पर हिमाचल प्रदेश के युवाओं में एक बार फिर से उम्मीद जगी है.
