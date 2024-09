ETV Bharat / state

UP विधानसभा उपचुनाव: अनुप्रिया बोलीं- सभी सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगा, फूलपुर में किया शक्ति प्रदर्शन - UP by elections 2024

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 3 hours ago

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ( Photo Credits: ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है. उपचुनाव से पहले सभी दल चुनाव लड़ने के लिए अपने-अपने अंदाज में दावेदारी भी करने लगे हैं. इसी कड़ी में एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल एस की तरफ से प्रयागराज में सोमवार को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम में पहुंची पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सीधे तौर पर दावेदारी, तो नहीं कि लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी हर सीट पर गठबंधन के तहत मजबूती से चुनाव लड़ेगी. विधानसभा उपचुनाव से पहले से निषाद पार्टी के बाद अब अपना दल एस भी अपनी ताकत दिखाने में जुट गया है. इसी कड़ी में सीएम योगी के प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले कार्यक्रम से ठीक पहले अपना दल एस ने कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने उपचुनाव में अपनी सक्रियता दिखाकर बीजेपी पर दबाव बनाने में जुटा हुआ है. अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक और जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर अपनी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन किया. हालांकि, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीधे तौर पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर किसी सीट पर अपने पार्टी के नेता को चुनाव लड़ाने का अभी दावा नहीं किया है. इसके साथ ही अपना दल एस के उपचुनाव उम्मीदवार के किसी सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर भी साफ तौर पर कुछ जवाब नहीं दिया है.



सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी NDA

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि सभी 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए का उम्मीदवार ही मजबूती से चुनाव लड़ेगा. सिंबल कोई भी अपना दल एस के नेता मजबूती के साथ सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले नेताओं के साथ चुनाव प्रचार कर जीत दिलाने का काम करेंगे.