जब तक हर घर से नहीं आती लकड़ी, तब तक अनूपपुर में नहीं सजती चिता - ANUPPUR TRIBALS UNIQUE TRADITION

आदिवासी ऐसे करते हैं लकड़ी का इंतजाम ( Getty Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 27, 2025 at 1:58 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 2:38 PM IST 3 Min Read

अनूपपुर: किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करने का रिवाज हर धर्म में अलग-अलग है. हिंदू धर्म में रीति-रिवाज के साथ दाह संस्कार किया जाता है. जहां शमशान घाट पर शव को अग्नि दी जाती है. हालांकि अंतिम संस्कार की यह प्रथा अनूपपुर के आदिवासी इलाकों में कुछ अलग ढंग से निभाई जाती है.पूरा आदिवासी समाज किसी एक शख्स के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में अपना सहयोग देता है. इसकी वजह आदिवासियों का जंगल से प्रेम है. लकड़ी इकठ्ठा करके करते हैं अंतिम संस्कार अनादि काल से भारतीय परंपरा में, मृत्यु के बाद अग्नि संस्कार करना एक सामान्य प्रथा है. इसे "अंतिम संस्कार" या "दाह संस्कार" भी कहा जाता है. अग्नि संस्कार का अर्थ है मृत शरीर को जलाकर उसका अंतिम संस्कार करना होता है. इसमें प्रमुख रूप से लकड़ी की आवश्यकता होती है. आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन से जुड़े होने के साथ उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी भी वे स्वयं उठाते हैं. आदिवासी समाज में जब कभी किसी के परिवार में मृत्यु होती है, तो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की व्यवस्था अपनी वर्षों पुरानी परंपरा को निभाते हुए लकड़ी इकट्ठा करके अंतिम संस्कार करते हैं.

