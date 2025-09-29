ETV Bharat / state

जिसका कोई नहीं उसके शशिधर, सैकड़ों लावारिस लाशों का कर चुके अंतिम संस्कार

कोविड में भी जारी रहा अभियान ( ETV Bharat )

अनूपपुर: भागदौड़ और व्यस्तता भरी जिंदगी में जहां लोग अपने परिजनों के लिए भी समय नहीं निकाल पाते, वहीं अनूपपुर के शशिधर अग्रवाल ने अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं. उन्होंने मानवता की सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है. वे बीते 11 वर्षों से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं और अब तक 100 से अधिक अज्ञात शवों को सम्मानजनक विदाई दे चुके हैं. उनकी यह सेवा कोरोनाकाल जैसे भयावह समय में भी जारी रही थी. 2014 में की थी शुरुआत शशिधर अग्रवाल ने साल 2014 में ये संकल्प लिया था कि उन लोगों को सम्मानजनक अंतिम विदाई देंगे, जिन्हें मरने के बाद अपनाने वाला कोई नहीं होता. जीते जी उसके साथ न जाने क्या हुआ होता है और मरने के बाद भी उसके शव की दुर्दशा होती है. शुरुआत छोटे स्तर पर हुई, लेकिन धीरे-धीरे यह सेवा उनके जीवन का उद्देश्य बन गई. अब तक वे 100 से अधिक लावारिस शवों को सम्मानजनक विदाई दे चुके हैं. उनका कहना है "मृत्यु के बाद हर इंसान को सम्मान मिलना चाहिए, चाहे उसकी पहचान हो या न हो." 2014 में की थी शुरुआत (ETV Bharat)

