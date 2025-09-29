जिसका कोई नहीं उसके शशिधर, सैकड़ों लावारिस लाशों का कर चुके अंतिम संस्कार
अनूपपुर के शशिधर पेश कर रहे हैं मानवता की मिसाल. पिछले 11 सालों से अज्ञात शवों का अपने खर्चे से कर रहे हैं अंतिम संस्कार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 4:33 PM IST|
Updated : September 29, 2025 at 4:43 PM IST
अनूपपुर: भागदौड़ और व्यस्तता भरी जिंदगी में जहां लोग अपने परिजनों के लिए भी समय नहीं निकाल पाते, वहीं अनूपपुर के शशिधर अग्रवाल ने अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं. उन्होंने मानवता की सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है. वे बीते 11 वर्षों से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं और अब तक 100 से अधिक अज्ञात शवों को सम्मानजनक विदाई दे चुके हैं. उनकी यह सेवा कोरोनाकाल जैसे भयावह समय में भी जारी रही थी.
2014 में की थी शुरुआत
शशिधर अग्रवाल ने साल 2014 में ये संकल्प लिया था कि उन लोगों को सम्मानजनक अंतिम विदाई देंगे, जिन्हें मरने के बाद अपनाने वाला कोई नहीं होता. जीते जी उसके साथ न जाने क्या हुआ होता है और मरने के बाद भी उसके शव की दुर्दशा होती है. शुरुआत छोटे स्तर पर हुई, लेकिन धीरे-धीरे यह सेवा उनके जीवन का उद्देश्य बन गई. अब तक वे 100 से अधिक लावारिस शवों को सम्मानजनक विदाई दे चुके हैं. उनका कहना है "मृत्यु के बाद हर इंसान को सम्मान मिलना चाहिए, चाहे उसकी पहचान हो या न हो."
कोविड में भी जारी रहा अभियान
कोरोना काल में जब पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई थी. लोगों की जानें जा रही थी. हर जगह भय और असुरक्षा का माहौल था. अपनों की मौत हो जाने के बाद अपने ही पास जाने में घबराते थे. ऐसे समय में भी शशिधर ने अपनी सेवा बंद नहीं की. उस कठिन समय में उन्होंने पीपीई किट पहनकर लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया. कई बार ऐसी स्थिति भी बनी जब मृतक के परिजन होने के बावजूद शव को अपनाने से इंकार कर दिया गया. उन परिस्थितियों में भी शशिधर ने आगे बढ़कर अंतिम संस्कार किया.
शशिधर समाज को दे रहे प्रेरणादायक संदेश
उनकी निस्वार्थ सेवा से समाज को यह संदेश मिलता है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. गौरतलब है की शशिधर अग्रवाल का कार्य न केवल अनूपपुर जिले के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत है. उनके निस्वार्थ कर्म यह साबित करते हैं कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने मानवीय मूल्यों और सेवा भाव से समाज को नई दिशा दे रहे हैं.