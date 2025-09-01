ETV Bharat / state

जहां लोग बिखरा खून देखते रहे वहां दौड़ा शिवांश, मौत से लड़ते लोगों को पहुंचा रहा अस्पताल - ANUPPUR ROAD ACCIDENT HERO

अनूपपुर का शिवांश सिंह सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए बना मसीहा. अपने निजी वाहन से घायलों को पहुंचाता है अस्पताल. अब मिला सम्मान.

ANUPPUR Road accident Hero
दुर्घटना में घायल लोगों के लिए बना मसीहा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 6:10 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 6:20 PM IST

अनूपपुर: मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग का अनूपपुर जिला, आदिवासी अंचल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है. यहां पर ज्यादातर निवास करने वाले आदिवासी समुदाय बहुत सज्जन तथा भोले भाले होते हैं. जिले के नेशनल हाईवे NH 43 पर रोजाना दुर्घटनाएं होती रहती हैं. परंतु आदिवासी जिला होने के बाद ज्यादातर यहां के लोग पुलिस के मामले में ना पड़ना पड़े इसलिए रोड एक्सीडेंट को देखते हुए निकल जाते हैं. लेकिन एक युवक शिवांश सिंह घायलों की जान बचाने के लिए आगे आ रहा है.

जिले के एक युवा शिवांश सिंह ने 2018-19 में आंखों के सामने हुई दुर्घटना के समय तत्काल एंबुलेंस को फोन लगाया. परंतु एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई. तब युवक ने अपने निजी वाहन में घायलों को बैठाकर हॉस्पिटल ले जाकर उपचार करवाया. उसके बाद से युवक घायलों की मदद कर रहा है. शिवांश न सिर्फ परिवारों को टूटने से बचा रहा बल्कि समाज में इंसानियत की मिसाल भी कायम की है. जनभावना के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है.

ANUPPUR road safety warriors
मौत से लड़ते घायलों को अस्पताल पहुंचा रहा युवक (ETV Bharat)

घटना से हुए प्रेरित
बदरा निवाशी शिवांश सिंह ने बताया कि, ''हमारा अनूपपुर जिला आदिवासी अंचल क्षेत्र है. यहां पर रोड एक्सीडेंट में घायलों को तत्काल एंबुलेंस की सहायता नहीं मिल पाती. मेरी आंखों के सामने हुई घटना से मुझे प्रेरणा मिली, तब से मैंने मन बना लिया और आज तक घायलों को अपने निजी वाहन में हॉस्पिटल तक पहुंचने का कार्य निरंतर करते आ रहा हूं.''

shivansh help accident Injured
शिवांश का किया सम्मान (ETV Bharat)

यातायात के नियमों का पालन करें
शिवांश सिंह बताते हैं कि, ''अब तक 417 सड़क हादसे में घायल लोगों को अपने निजी वाहन में हॉस्पिटल तक पहुंचा कर इलाज कराया गया है. यह कार्य करने से मुझे खुशी मिलती है.'' उन्होंने लोगों से अपील की कि, ''अगर आप लोग कहीं भी दुर्घटना देखें तो घायलों की मदद जरूर करें, आपका एक छोटा सा सहयोग किसी की जिंदगी बचा सकता है. साथ ही वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें, बाइक सवाल हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाएं.''

ट्रैफिक मित्र का मिला सम्मान
सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने पर शिवांश सिंह को अनूपपुर पुलिस अधीक्षक मोतिउर रहमान तथा यातायात प्रभारी विनोद दुबे के द्वारा ट्रैफिक मित्र का सम्मान दिया गया. साथ ही 15 अगस्त को जिले के कोतमा नगर पालिका में नगर पालिका के अध्यक्ष के द्वारा भी सड़क में घायलों को मदद करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.

