ETV Bharat / state

अनूपपुर का एक गांव झिरिया पानी पर जिंदा, बूंद-बूंद से घंटों में भरता है मटका - ANUPPUR NO DRINKING WATER FACILITY

अनूपपुर गांव में पानी की समस्या ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 16, 2025 at 8:06 AM IST | Updated : April 16, 2025 at 10:51 AM IST 3 Min Read

अनूपपुर: जिले में पेयजल व्यवस्था बनाने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई है. बावजूद आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में आज भी बैगा बाहुल्य ग्राम में पेयजल व्यवस्था नहीं बन पाई है. जिसके कारण लगभग 500 की आबादी वाले इस गांव के लोगों को गंदे झिरिया का पानी 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है. ऐसे में ज्यादा गर्मी बढ़ने पर यह झिरिया भी धीरे-धीरे सूखने लग जाता है, जिससें ग्रामीणों को गर्मियों में काफी परेशानी का सामना में करना पड़ता है. जिसको लेकर ग्रामीणों ने झिरिया से पानी निकालने का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पानी की समस्या को अवगत कराते हुए वायरल कर दिया. 2 किलोमीटर दूर से लाते हैं पानी

पुष्पराजगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत केकरिया के ग्राम तनाजा, जहां बैगा ग्रामीणों की संख्या सर्वाधिक है. इसके बावजूद गांव में अब तक पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं बन पाई है. जिसके कारण यहां के ग्रामीणों को 2 किलोमीटर दूर झिरिया से पानी लाना पड़ता है. लंबे समय से यहां पेयजल की समस्या बनी हुई है जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत, जनपद तथा जनसुनवाई में भी जिले के अधिकारियों से की. लेकिन आज तक यहां पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं बन पाई. झिरिया से पानी भरते हुए ग्रामीणों का वीडियो वायरल (ETV Bharat)

Last Updated : April 16, 2025 at 10:51 AM IST