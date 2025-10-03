ETV Bharat / state

एमएससी आईटी वाला किसान, सब्जियों की खेती से सालाना 8 लाख की कमाई

Published : October 3, 2025

अनूपपुर : जिले की ग्राम पंचायत शिकारपुर के बगडुमरा निवासी सरदार केवट को एमएसी आईटी वाला किसान कहा जाता है. क्षेत्र के इस युवा की यह पहचान इसलिए है क्योंकि इन्होंने शिक्षा पूरी करने और नौकरी करने के बाद खेती को अपना व्यवसाय बनाकर नई मिसाल कायम कर दी. एमएससी आईटी की पढ़ाई करने के बावजूद उन्होंने नौकरी की बजाय कृषि क्षेत्र को चुना और सब्जी की खेती में कदम रखा. आज इस युवा की सालाना आमदनी 7 से 8 लाख रु तक पहुँच गई है. नौकरी छोड़कर सब्जियों की खेती सरदार केवट बताते हैं, '' मैंने एमएससी की पढ़ाई करने के बाद कुछ शहरों में बैंक में भी नौकरी की. लोन डिपार्टमेंट काम करने और बाहर रहने के बाद मुझे लगा कि मुझे खुदका व्यवसाय करना चाहिए. किसान परिवार से आने की वजह से मेरा खेती में काफी इंटरेस्ट था तो मैंने सब्जियों की खेती में हाथ आजमाया और सफल रहा.'' सरदार केवट आज खुद कमाई करने के साथ ही अपने खेतों पर लगभग 15 ग्रामीण मजदूरों को रोजगार दिए हुए हैं.

