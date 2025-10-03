ETV Bharat / state

एमएससी आईटी वाला किसान, सब्जियों की खेती से सालाना 8 लाख की कमाई

एमएससी आईटी के बाद बैंक में बतौर लोन एजेंट भी की नौकरी, फिर खेती से लगा ऐसा दिल की चमक उठी किस्मत

MSc IT student became farmer
1
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

October 3, 2025

Updated : October 3, 2025

अनूपपुर : जिले की ग्राम पंचायत शिकारपुर के बगडुमरा निवासी सरदार केवट को एमएसी आईटी वाला किसान कहा जाता है. क्षेत्र के इस युवा की यह पहचान इसलिए है क्योंकि इन्होंने शिक्षा पूरी करने और नौकरी करने के बाद खेती को अपना व्यवसाय बनाकर नई मिसाल कायम कर दी. एमएससी आईटी की पढ़ाई करने के बावजूद उन्होंने नौकरी की बजाय कृषि क्षेत्र को चुना और सब्जी की खेती में कदम रखा. आज इस युवा की सालाना आमदनी 7 से 8 लाख रु तक पहुँच गई है.

नौकरी छोड़कर सब्जियों की खेती

सरदार केवट बताते हैं, '' मैंने एमएससी की पढ़ाई करने के बाद कुछ शहरों में बैंक में भी नौकरी की. लोन डिपार्टमेंट काम करने और बाहर रहने के बाद मुझे लगा कि मुझे खुदका व्यवसाय करना चाहिए. किसान परिवार से आने की वजह से मेरा खेती में काफी इंटरेस्ट था तो मैंने सब्जियों की खेती में हाथ आजमाया और सफल रहा.'' सरदार केवट आज खुद कमाई करने के साथ ही अपने खेतों पर लगभग 15 ग्रामीण मजदूरों को रोजगार दिए हुए हैं.

ANUPPUR MSC IT FARMER
फाइल फोटो (Etv Bharat)

इन सब्जियों की करते हैं खेती

सरदार केवट अपने खेतों में बैंगन, टमाटर, गोभी, मिर्च, शिमला मिर्च और बरबटी जैसी मौसमी सब्जियों की खेती करते हैं. हर तीन महीने में पैदावार तैयार होती है, जिसे वे अनूपपुर, बिलासपुर और रायपुर की सब्जी मंडियों तक ट्रांसपोर्ट कर बेचते हैं. उनकी मेहनत और सोच ने उन्हें गांव में आत्मनिर्भर बना दिया है और वे अन्य युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन गए हैं.

sardar kewat anuppur farmers story
बैंगन, टमाटर, गोभी, मिर्च समेत कई सब्जियां उगा रहे सरदार केवट (Etv Bharat)

इन समस्याओं का करते हैं सामना

सरदार केवट बताते हैं, '' सब्जी उत्पादन के बीच बिजली की समस्या सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है.'' वे कहते हैं, '' खेत तक बिजली पहुंचाने के लिए करीब 1 से 2 किलोमीटर दूर से निजी खर्च पर तार खींचकर व्यवस्था करनी पड़ी है. कई बार विद्युत विभाग से कनेक्शन की मांग करने के बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका. बिजली की समस्या के कारण सिंचाई कार्य प्रभावित होता है और रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.''

इस सबके बावजूद सरदार केवट ने हार नहीं मानी और अपने अथक परिश्रम से सब्जी उत्पादन जारी रखा है. उनकी लगन से वे न केवल खुद आत्मनिर्भर बने हैं, बल्कि गांव के अन्य युवाओं को भी खेती में संभावनाएं तलाशने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

