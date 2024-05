ETV Bharat / state

शादी की खुशियां मातम में बदली, अचानक बिजली गिरने से दो लोगों की मौत, एक महिला झुलसी - 2 DIED AS LIGHTNING STRIKES

बिजली गिरने से दो लोगों की मौत ( ETV Bharat )

