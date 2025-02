ETV Bharat / state

आसान नहीं 3 फुट के हाथी के नीचे से निकलना, पटवारी ने कर दिखाया, शिवराज-मोहन यादव को चैलेंज - PATWARI CAME OUT UNDER ELEPHANT

हाथी प्रतिमा के नीचे से निकले जीतू पटवारी ( X Image @Jitendra (Jitu) Patwari )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : Feb 13, 2025, 7:29 AM IST | Updated : Feb 13, 2025, 7:41 AM IST

अनूपपुर: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जिले के तीन दिवसीय दौरे पर हैं. जहां अनूपपुर जिले के तीनों विधानसभा पुष्पराजगढ़, अनूपपुर और कोतमा में कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं तथा संगठन के विस्तार के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं. दौर के पहले दिन की शुरूआत जिले की पवित्र नगरी अमरकंटक से करते हुए मं नर्मदा की पूजा कर आशीर्वाद लिया. प्रतिमा के नीचे से निकलकर दिखाएं शिवराज-मोहन यादव

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान मुख्यमंत्री को चुनौती दी है. उन्होंने अपने 'X' हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए शिवराज सिंह चौहान तथा डॉ. मोहन यादव पर तंज सकते हुए कहा कि, "मैं पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, 'अगली बार जब भी अमरकंटक आएं, हाथी प्रतिमा के नीचे से निकल कर दिखाएं!' जनसेवा का भ्रम फैलाने वालों के, पाप और पुण्य का निर्णय मां नर्मदा करेंगीं!''

