अनूपपुर में रेल हादसा, कोयला लोड करने जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पलटे, 4 डिब्बे बेपटरी

Published : September 21, 2025 at 9:16 AM IST | Updated : September 21, 2025 at 9:31 AM IST

अनूपपुर: कोतमा रेलवे स्टेशन के पास शनिवार रात के लगभग 11 से 12 बजे के बीच एक गंभीर रेल हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार, गोविंदा साइडिंग में कोयला लोड करने के लिए जा रही मालगाड़ी के दो डिब्बे पलट गए और चार डिब्बे पटरी से उतर गए. हादसे के बाद रेलवे अधिकारियों में हडकंप मच गया. हालांकि, गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. डब्बे पलटे, यात्रियों को घंटों करना पड़ा इंतजार

घटना के तुरंत बाद रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पलटे हुए डिब्बों को किनारे किया और पटरी को साफ कर यात्री गाड़ियों के संचालन को बहाल किया. बावजूद इसके, छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाले अंबिकापुर, चिरमिरी और महेंद्रगढ़ जैसे प्रमुख मार्गों के यात्री कई घंटों तक इंतजार करने के लिए मजबूर हुए. यह हादसा कोतमा स्टेशन से मात्र सौ मीटर की दूरी पर हुआ था.

