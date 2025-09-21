ETV Bharat / state

अनूपपुर में रेल हादसा, कोयला लोड करने जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पलटे, 4 डिब्बे बेपटरी

अनूपपुर के कोतमा रेलवे स्टेशन के मालगाड़ी के दो डिब्बे पलट गए. हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि. जांच के लिए टीम गठित.

ANUPPUR RAIL ACCIDENT
अनूपपुर में रेल हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 9:16 AM IST

Updated : September 21, 2025 at 9:31 AM IST

2 Min Read
अनूपपुर: कोतमा रेलवे स्टेशन के पास शनिवार रात के लगभग 11 से 12 बजे के बीच एक गंभीर रेल हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार, गोविंदा साइडिंग में कोयला लोड करने के लिए जा रही मालगाड़ी के दो डिब्बे पलट गए और चार डिब्बे पटरी से उतर गए. हादसे के बाद रेलवे अधिकारियों में हडकंप मच गया. हालांकि, गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है.

डब्बे पलटे, यात्रियों को घंटों करना पड़ा इंतजार
घटना के तुरंत बाद रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पलटे हुए डिब्बों को किनारे किया और पटरी को साफ कर यात्री गाड़ियों के संचालन को बहाल किया. बावजूद इसके, छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाले अंबिकापुर, चिरमिरी और महेंद्रगढ़ जैसे प्रमुख मार्गों के यात्री कई घंटों तक इंतजार करने के लिए मजबूर हुए. यह हादसा कोतमा स्टेशन से मात्र सौ मीटर की दूरी पर हुआ था.

कोयला लोड करने जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पलटे (ETV Bharat)

हादसे में कोई जनहानि नहीं, जांच टीम गठित
बिलासपुर के डीआरएम जनसंपर्क अधिकारी अंबिकेश साहू ने ईटीवी भारत को बताया कि, ''दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है और रेलवे की टीम तत्काल कार्रवाई में जुट गई है.'' उन्होंने यह भी बताया कि, ''लाइन को सुरक्षित करने और यात्री गाड़ियों के संचालन को सुचारू करने के लिए कार्य जारी है.'' रेलवे प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए टीम गठित कर दी है. जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि डिब्बे पलटने का कारण क्या था और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं. भविष्य में सुरक्षा उपायों को और सख्त करने की आवश्यकता क्या है.

रेलवे ने की जनता से अपील
रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से सहयोग और धैर्य बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि, सुरक्षा सर्वोपरि है और रेलवे प्रशासन ऐसे किसी भी हादसे को रोकने के लिए लगातार निगरानी और उपाय कर रहा है. इस घटना के बावजूद, किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं होने से राहत की स्थिति बनी हुई है.

Last Updated : September 21, 2025 at 9:31 AM IST

ETV Bharat Logo

