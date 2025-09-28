अनूपपुर के जंगलों में छिपा खजाना, किडनी स्टोन सहित कई बीमारियों के लिए लाभकारी पत्थरचट्टा
प्राकृतिक औषधियों और संपदाओं से भरा अनूपपुर का जंगल, आयुर्वेदाचारी का दावा पत्थरचट्टा ठीक कर देता है कई बिमारियों.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 2:05 PM IST
अनूपपुर: मध्य प्रदेश के अनूपपुर में स्थित अमरकंटक का अपना एक विशिष्ट स्थान है. यह स्थल जीवनदायिनी मां नर्मदा के पवित्र उद्गम स्थल के रूप में संपूर्ण देश में प्रसिद्ध है. नर्मदा के उद्गम के कारण अमरकंटक न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी अद्वितीय पहचान रखता है. यह क्षेत्र मैकल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची शृंखलाओं से घिरा हुआ है. जो इसे एक अनुपम और रमणीय स्थल बनाते हैं.
इन पर्वतीय शृंखलाओं और सघन वनों में अनगिनत प्राकृतिक औषधियों का भंडार छिपा हुआ है. अनेक जड़ी-बूटियां और औषधीय पौधे जो यहां पाए जाते हैं, उनकी मानक व प्रभावशीलता इतनी उत्कृष्ट है कि इन्हें देश-विदेश तक विशेष पहचान दिला सकती है. ऐसी ही एक औषधी पासान भेद (पत्थरचट्टा) जो कई बीमारियों में लाभदायक माना जाता है.
पथरी के लिए फायदे की औषधी
आयुर्वेदाचार्य जय शर्मा का दावा है कि "भारत में और अमरकंटक सहित सब जगह मिलने वाली इस औषधी का उपयोग खासतौर पर किडनी में पथरी के बीमारी में गठिया बात में महिलाओं के मासिक धर्म की अनिमित्ता में वेजाइनल इन्फेक्शन में लिवर संबंधित सहित दर्द व सूजन में इसका उपयोग कर सकते हैं. इसका उपयोग कई तरह से कर सकते हैं. जैसे तीन-चार पत्ती खाली पेट चबा कर उपयोग कर सकते हैं या फिर 7 से 8 पत्तियों का जूस बनाकर खाली पेट सुबह-शाम पी सकते हैं.
500 एमएल पानी में काढ़ा बनाकर भी सुबह-शाम इसका प्रयोग कर सकते हैं. कहीं पर अगर दर्द, चोट, सूजन हो तो इसका लेप बनाकर भी उपयोग कर सकते हैं.
- औषधीय गुणों का खजाना है काली हल्दी, अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियों में फायदेमंद
- किसान भाई करें हल्दी की खेती, कम मेहनत में है लाखों के मुनाफे का सौदा
कई बीमारियों के लिए लाभकारी पत्थरचट्टा, आयुर्वेदाचारी का दावा
पत्थरचट्टा के कई स्वास्थ्य लाभ हैं. जिनमें पथरी का इलाज, सूजन और दर्द से राहत, रक्त शर्करा का नियंत्रण और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है. इसके पत्तों का उपयोग गठिया और बवासीर जैसी स्थितियों के लिए भी किया जाता है. पत्थरचट्टा यकृत के स्वास्थ्य में सुधार करता है, पेट के अल्सर को रोकता है.