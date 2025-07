ETV Bharat / state

अनूपपुर में भारी बारिश से कार सवार पूरा परिवार बहा, पत्नी की मौत, पति-बच्चे लापता - ANUPPUR CAR WASHED AWAY

अनूपपुर में पानी में बही कार ( ETV Bharat )

Published : July 7, 2025 at 9:15 AM IST | Updated : July 7, 2025 at 11:20 AM IST

अनूपपुर: मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बड़ा हादसा हो गया. जिला मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर दूर राजेंद्र ग्राम स्टेट हाईवे मुख्य मार्ग पर ग्राम पंचायत किरर अंतर्गत सजहा वेयरहाउस के समीप पुलिया टूटने से एक कार नाले के पानी में बह गई. घटना रविवार शाम करीब आठ बजे की है. अमरकंटक से अनूपपुर आ रही एक कार पुलिया टूटने से पानी के बहाव में बह गई. पुलिस ने महिला का शव बरामद कर लिया है. महिला का शव बरामद, पति और बच्चे लापता इस घटना में कार में सवार एक महिला का शव घटना स्थल से कुछ किलोमीटर आगे झीरा पटपर जंगल क्षेत्र से गुजरने वाले नाले में पत्थरों के बीच से बरामद हुआ है. वहीं, महिला का पति और उनके दो बच्चे लापता हैं. पुलिस और एनडीआरएफ की टीम उनकी तलाश में जुटी है. अनूपपुर में बारिश का कहर (ETV Bharat) अमरकंटक घूमने आया था परिवार

यह घटना कोतवाली अनूपपुर अंतर्गत की है. जानकारी के अनुसार, चंद्रशेखर यादव अपनी पत्नी प्रीति यादव एवं दो बच्चों के साथ रविवार को अमरकंटक घूमने गए हुए थे. शाम को वापस आते समय हादसे का शिकार हो गए. जिसमें महिला का शव बरामद हुआ है और पति व बच्चे लापता हैं. बताया गया कि, लापता चंद्रशेखर यादव एसईसीएल में कालरी कर्मचारी है. उनके लापता बच्ची की उम्र डेढ़ वर्ष और बेटे की उम्र 8 साल है.

