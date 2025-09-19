ETV Bharat / state

औषधीय गुणों का खजाना है काली हल्दी, अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियों में फायदेमंद

काली हल्दी में छिपे हैं कई औषधीय गुण, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम, श्यामा हल्दी के फायदे जानकर रह जाएंगे दंग.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 8:22 PM IST

अनूपपुर: जीवनदायिनी मां नर्मदा के पवित्र उद्गम स्थल के रूप में पूरे देश में मशहूर अमरकंटक धार्मिक के साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. यह स्थान प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से अपनी अद्भुत पहचान रखता है. यह क्षेत्र मैकल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है. यही वजह है कि अनूपपुर जिला जैव विविधताओं से भरा हुआ है. यहां अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियों की भरमार है. ऐसी ही औषधि जंगली काली हल्दी है, जो अमरकंटक के घने जंगलों में पाई जाती है. यह काली हल्दी कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद है.

कैंसर की बीमारी में कारगर

आयुर्वेदाचार्य जय शर्मा बताते हैं कि "जंगली हल्दी को कई नाम से जाना जाता है. इसे कुछ लोग श्यामा हल्दी, तो कुछ लोग काली हल्दी के नाम से जानते हैं. इसमें रोग-प्रतिरोधक क्षमता के साथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को रोकने के गुण होते हैं. औषधि गुण भरपूर मात्रा में होने के कारण काली हल्दी किसानों के लिए आय का साधन बन गई है. नार्थ ईस्ट के किसान इसकी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं."

पेट की बीमारी में लाभकारी

काली हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसका वैज्ञानिक नाम करकुमा सीसिया (Curcuma Caesia) है. कैंसर की बीमारी किसी भी स्टेज में हो काली हल्दी उसको जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है. ऐसा दवा आयुर्वेदाचार्य जय शर्मा का है. उन्होंने कहा कि काली हल्दी का कई प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, सुखाकर चूर्ण बनाकर, अर्ग बनाकर सुबह शाम खाली पेट पिया जाता है. इससे पेट से संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं."

गठिया रोग में फायदेमंद

आयुर्वेदाचार्य जय शर्मा आगे बताते हैं कि "काली हल्दी में कपूर की मात्रा पाई जाती है. किसी प्रकार की गठिया रोग में काली हल्दी का प्रयोग किया जाता है. कितनी पुरानी खांसी की बीमारी हो या टीवी के लक्षण हो तो काली हल्दी का प्रयोग सुबह खाली पेट शहद के साथ लेने से खांसी ठीक हो जाता है. शरीर में किसी भी प्रकार के सूजन में काली हल्दी का प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है."

स्वास्थ्य के लिए वरदान है काली हल्दी

आयुर्वेद में काली हल्दी का प्रयोग मुख्य रूप से दर्द निवारक, अस्थमा संबंधी रोगों, त्वचा रोगों, कैंसर और डायबिटीज में सकारात्मक प्रभाव डालता है. इसमें कैंसर रोधी और ब्लड शुगर नियंत्रित करने वाले गुण पाए जाते हैं, जो इन बीमारियों के जोखिम को कम करने में सहायक हैं. इम्युनिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है प्रयोग. इसका काढ़ा, पेस्ट या चूर्ण के रूप में सेवन या इस्तेमाल किया जाता है.

