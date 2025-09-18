ETV Bharat / state

लोको पायलट के जानी दुश्मन 2 बंदर, ट्रेन रुकते ही इंजन केबिन में घुसकर बनाते हैं निशाना

अनूपपुर जिले के बिजुरी रेलवे स्टेशन पर दो बंदरों का आतंक ( ETV BHARAT )

Published : September 18, 2025 at 12:13 PM IST | Updated : September 18, 2025 at 2:41 PM IST

अनूपपुर : अनूपपुर रेलवे स्टेशन और इसके आसपास के स्टेशनों पर दो बंदरों की ही चर्चा है. आखिर रेलवे कर्मचारियों से 2 बंदरों की ऐसी क्या दुश्मनी है कि लगातार हमला कर रहे हैं. अनूपपुर जिला स्थित बिजुरी रेलवे स्टेशन पर 2 बंदर दहशत फैलाए हुए हैं. यहां इनकी ही दबंगई है. स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही ये दोनों बंदर इंजन पर चढ़ जाते हैं और फिर मौका देखकर केबिन में घुसकर लोको पायलट को निशाना बनाते हैं. रेलवे स्टेशन बिजुरी में दोनों बंदर करते हैं उत्पात रेलवे स्टेशन बिजुरी में दोनों बंदरों का इतना आतंक है कि रेल कर्मचारी हाथों में डंडे लिए घूमते रहते हैं. अब तक इन दोनों बंदरों ने 15 दिनों में रेलवे स्टेशन के स्टाफ सहित 10 लोको पायलट्स को काटकर घायल कर चुके हैं. बंदरों के शिकार कई यात्री भी हुए हैं. बिजुरी से गुुजरने वाली ट्रेनों पर ये बंदर अचानक हमला कर रहे हैं. कई यात्री बंदरों के काटने से घायल हो चुके हैं और उन्हे अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़ा. वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ट्रेन के इंजन पर चढ़कर ये दोनों बंदर उत्पात मचाते हैं. दो बंदरों के निशाने पर लोको पायलट (ETV BHARAT)

