लोको पायलट के जानी दुश्मन 2 बंदर, ट्रेन रुकते ही इंजन केबिन में घुसकर बनाते हैं निशाना
अनूपपुर जिले के बिजुरी रेलवे स्टेशन पर दो बंदरों का आतंक. रेलवे कर्मियों में दहशत, 15 दिन के अंदर 30 लोगों पर किया हमला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 12:13 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 2:41 PM IST
अनूपपुर : अनूपपुर रेलवे स्टेशन और इसके आसपास के स्टेशनों पर दो बंदरों की ही चर्चा है. आखिर रेलवे कर्मचारियों से 2 बंदरों की ऐसी क्या दुश्मनी है कि लगातार हमला कर रहे हैं. अनूपपुर जिला स्थित बिजुरी रेलवे स्टेशन पर 2 बंदर दहशत फैलाए हुए हैं. यहां इनकी ही दबंगई है. स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही ये दोनों बंदर इंजन पर चढ़ जाते हैं और फिर मौका देखकर केबिन में घुसकर लोको पायलट को निशाना बनाते हैं.
रेलवे स्टेशन बिजुरी में दोनों बंदर करते हैं उत्पात
रेलवे स्टेशन बिजुरी में दोनों बंदरों का इतना आतंक है कि रेल कर्मचारी हाथों में डंडे लिए घूमते रहते हैं. अब तक इन दोनों बंदरों ने 15 दिनों में रेलवे स्टेशन के स्टाफ सहित 10 लोको पायलट्स को काटकर घायल कर चुके हैं. बंदरों के शिकार कई यात्री भी हुए हैं. बिजुरी से गुुजरने वाली ट्रेनों पर ये बंदर अचानक हमला कर रहे हैं. कई यात्री बंदरों के काटने से घायल हो चुके हैं और उन्हे अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़ा. वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ट्रेन के इंजन पर चढ़कर ये दोनों बंदर उत्पात मचाते हैं.
कई यात्रियों को भी काट चुके हैं बंदर
रेलवे कर्मचारियों ने इस बारे में वन विभाग, नगर पालिका सहित राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दिलीप जायसवाल को विस्तार से अवगत कराया है. मंत्री जी ने उन्हें आवश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस समस्या से निजात दिलाई जाएगी. रेलवे स्टेशन बिजुरी के लोको पायलट कमलेश कुमार सिंह कहते हैं, "जैसे ही ट्रेन आती है तो बंदर इंजन पर बैठ जाते हैं और कर्मचारी को उतरता देख अचानक हमला कर देते हैं. कई बार इंजन के केबिन में घुसकर हमला कर चुके हैं."
वन विभाग की टीम पहुंची तो नहीं मिले बंदर
एक बंदर के साथ उसका छोटा बच्चा भी अक्कसर आता है. लोको पायलट नीरज कुमार बताते हैं "ये बंदर इंजन पर चढ़ जाते हैं और फिर कर्मचारियों पर हमला करते हैं. अभी तक ये बंदर 10 कर्मचारी सहित 30 से 35 यात्रियों को काट चुके हैं. स्टेशन पर जैसे ही गाड़ी खड़ी होती है तो ये बंदर यात्रियों के डिब्बे में भी चढ़ जाते हैं और घायल कर रहे हैं. हमारे द्वारा सभी जगह शिकायत की गई, लेकिन आश्वासन ही मिला है."
वहीं, वनमंडलाधिकारी अनूपपुर विपिन कुमार पटेल ईटीवी भारत से कहा, "निरीक्षण के लिए टीम गई थी. उस दौरान बंदर नहीं मिले. टीम लगातार नजर रखे है. हर कोई बंदर नहीं पकड़ सकता है, इन्हें पकड़ने के लिए विशेष टीम चाहिए, जल्द समाधान निकाला जाएगा."