स्किन से दिल की बीमारियों तक में लाभकारी, बारिश में उगती है ये जादूई औषधि

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 17, 2025 at 9:20 PM IST | Updated : September 17, 2025 at 9:59 PM IST 2 Min Read

अनूपपुर : शहडोल संभाग का अनूपपुर जिला आदिवासी अंचल होने के साथ जैव विविधता से भरा पड़ा है. इस क्षेत्र में कई ऐसी औषधि और जड़ी-बूटियां पाई जाती हैं, जो कई बीमारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होती हैं. इन्हीं में से एक आयुर्वेदिक औषधि है चरौटा. बरसात के समय यहां बड़ी आसानी से चरौटा (चकौड़ा) पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है. इसे संस्कृत में चक्रमर्द के नाम से जाना जाता है, जो कई बीमारियों में बेहद लाभकारी होता है. चरौटा के हैं अलग-अलग नाम चकौड़ा को संस्कृत में चक्रमर्द तो कहा जाता ही है, साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पवाड़, पवॉर, चकवड़, चिरौठी और चाकुंदा. वहीं, चरौटा का वैज्ञानिक नाम कैसिया टोरा है. बारिश की पहली फुहार जैसे ही धरती पर पड़ती है, चकौड़ा का पौधा अपने-अपने आप उग जाता है और पूरे इलाके को हराभरा कर देता है. आयुर्वेद में कई गंभीर बीमारियों के इलाज में चकौड़ा को अत्यंत लाभकारी बताया गया है.

