स्किन से दिल की बीमारियों तक में लाभकारी, बारिश में उगती है ये जादूई औषधि

आयुर्वेद में चरौटा (चक्रमर्द) कई बीमारियों में बताया गया है लाभकारी, स्किन, लीवर और दिल के लिए फायदेमंद.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 9:20 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 9:59 PM IST

अनूपपुर : शहडोल संभाग का अनूपपुर जिला आदिवासी अंचल होने के साथ जैव विविधता से भरा पड़ा है. इस क्षेत्र में कई ऐसी औषधि और जड़ी-बूटियां पाई जाती हैं, जो कई बीमारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होती हैं. इन्हीं में से एक आयुर्वेदिक औषधि है चरौटा. बरसात के समय यहां बड़ी आसानी से चरौटा (चकौड़ा) पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है. इसे संस्कृत में चक्रमर्द के नाम से जाना जाता है, जो कई बीमारियों में बेहद लाभकारी होता है.

चरौटा के हैं अलग-अलग नाम

चकौड़ा को संस्कृत में चक्रमर्द तो कहा जाता ही है, साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पवाड़, पवॉर, चकवड़, चिरौठी और चाकुंदा. वहीं, चरौटा का वैज्ञानिक नाम कैसिया टोरा है. बारिश की पहली फुहार जैसे ही धरती पर पड़ती है, चकौड़ा का पौधा अपने-अपने आप उग जाता है और पूरे इलाके को हराभरा कर देता है. आयुर्वेद में कई गंभीर बीमारियों के इलाज में चकौड़ा को अत्यंत लाभकारी बताया गया है.

चकौड़ा के फायदे बताते आयुर्वेदाचार्य जय शर्मा (Etv Bharat)

स्किन से लेकर दिल की बीमारियों में तक लाभकारी

आयुर्वेदाचार्य जय शर्मा बताते हैं, '' भारत में बड़ी आसानी से सब जगह मिलने वाले चरौटा (चकौड़ा) का बहुत सारी बीमारियों में इलाज के लिए उपयोग होता है. किसी भी प्रकार के चर्म रोग, दिल की बीमारियों, हाई बीपी, लीवर की समस्या में इसका इस्तेमाल किया जाता है. इतना ही नहीं शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है.

Ayurvedic medicine chakramard
आयुर्वेद में चरौटा कई बीमारियों में है लाभकारी (Etv Bharat)

तीन तरह से होता है चरौटा का इस्तेमाल

आयुर्वेदाचार्य जय शर्मा बताते हैं, '' इसका प्रयोग कई प्रकार से कर सकते हैं. चरौटा के जड़, पत्तियों का जूस निकाल कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके साथ ही इसके पौधे का बीज भी बतौर औषधि इस्तेमाल कर सकते हैं. चरौटा के बीज नेचुरल कॉफी की तरह काम करते हैं.

Ayurvedic medicine charota
बरसात के बाद पाई जाती है ये औषधि (Etv Bharat)

आदिवासियों का आय का स्रोत है चकौड़ा

अनूपपुर जिले में और छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी समाजों में चकौड़ा जब सूख जाता है, तो चकौड़ा के पौधों को काटकर इकट्ठा करते हैं. इसके बाद चकौड़ा को पीट-पीटकर उसका बीज निकाल लेते हैं और इस बीज को बाजार में बेचा जाता है. बाजार में चकौड़ा के बीजों की कीमत लगभग 200 से ढाई सौ रु प्रति किलो होती है, जिससे आदिवासी समाज को आमदनी का जरिया भी मिलता है.

