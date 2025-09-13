ETV Bharat / state

अमरकंटक में मिलने वाला पौधा आयुर्वेद चिकित्सा में है वरदान, मेमोरी बना देता है शार्प, बिमारियां छू-मंतर

अनूपपुर: मध्य प्रदेश के अनूपपुर में स्थित अमरकंटक जो कि जीवनदायनी मां नर्मदा का उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है. नर्मदा के उद्गम के साथ अमरकंटक में शीशम, सागौन और साल का घना जंगल है. जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती हैं. अमरकंटक मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची श्रृंखला है, जहां देश के कोने-कोने व विदेशों के सैलानियों का आना-जाना बना रहता है. यहां 'वच' नामक एक औषधि पाई जाती है जो कि कई रोगों के इलाज में बेहद कारगर होती है. आयूर्वेद में इसका बहुत महत्व होता है.

औषधीय गुणों से युक्त 'वच' को स्वीट फ्लैग के नाम से जाना जाता है. यह ऐसा पौधा है जो सदियों से आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इसके औषधीय गुण पाचन को सुधारने के साथ-साथ तंत्रिका तंत्र के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं. 'वच' मुख्य रूप से दलदलों और नदियों के किनारे पाया जाता है. 'वच' के पौधे का मुख्य हिस्सा उसका प्रकंद (जड़) होता है, जिसे औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है. यह पौधा भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है.

पाचन, यादाश्त जैसी कई बीमारियों के लिए माना जाता है कारगर (ETV Bharat)

पाचन, यादाश्त जैसी कई बीमारियों के लिए माना जाता है कारगर

आयुर्वेदाचार्य जय शर्मा बताते हैं कि "अमरकंटक में मिलने वाला यह 'वच' औषधी के रूप में काफी फायदेमंद माना जाता है. वच को सुखाकर पीसकर इसे चूर्ण बनाकर सुबह शाम खाली पेट लेने से जिनकी याददाश्त कमजोर हो तथा मानसिक बीमारी में यह बहुत कारगर साबित होता है. जिस व्यक्ति को मिर्गी के अटैक आते उसमें भी वच का प्रयोग कर सकते हैं. ताजे वच का रस 50 ग्राम निकालकर 250 का ग्राम घी में उबालना है. इसके 2 बूंद नाक में डालने से मानसिक रोगी, मिर्गी, याददाश्त में कमी जैसी बिमारियों में तेजी से लाभ मिलता है."

औषधीय गुणों से भरपूर से ये पौधा (ETV Bharat)

पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में होता है वच का इस्तेमाल

वच का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में विभिन्न शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए किया गया है. उदाहरण के लिए, इसे ब्रोन्कियल सर्दी, अस्थमा, बुखार, पेट के ट्यूमर, गठिया, और एग्‍ज‍िमा जैसी बीमारियों में सहायक पाया गया है. वच का उपयोग जड़ी-बूटियों के रूप में पाउडर, बाम और काढ़े के रूप में किया जाता है. आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसे श्वसन, पाचन और तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याओं के उपचार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.