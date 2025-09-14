ETV Bharat / state

अगर आप नर्मदा परिक्रमा का बना रहे हैं मन, जान लीजिए कितने प्रकार की होती है परिक्रमा

मध्य प्रदेश नर्मदा नदी और नर्मदा परिक्रमा का बहुत महत्व है.नर्मदा परिक्रमा को हिंदू ग्रथों में शुभ माना गया है. जानिए कैसे करें नर्मदा परिक्रमा.

NARMADA RIVER PARIKRAMA
अगर आप नर्मदा परिक्रमा का बना रहे हैं मन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 1:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: अनूपपुर में अमरकंटक स्थित है, इसे धार्मिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है. इसी अमरकंटक से मां नर्मदा का उद्गम हुआ है. ऐसी मान्यता है कि नर्मदा दुनिया की ऐसी नदी है, जिसकी परिक्रमा मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं. जातक को पुण्य लाभ मिलता है, ऐसे में अगर आप भी विधि विधान से मां नर्मदा की परिक्रमा का प्लान कर रहे हैं, तो जान लीजिए आखिर नर्मदा परिक्रमा कितने प्रकार से की जाती है.

कितने प्रकार से होती है नर्मदा परिक्रमा

अगर आपने मां नर्मदा की परिक्रमा करने का मन बना लिया है, या इसके बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर मां नर्मदा की परिक्रमा किस-किस तरह से की जाती है. नर्मदा परिक्रमा के नियम क्या हैं और कितने प्रकार से नर्मदा परिक्रमा की जा सकती है. मंडला के रहने वाले लाला राम चक्रवर्ती जो खुद एक नर्मदा सेवक हैं और खुद भी कई बार नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं. नर्मदा परिक्रमा का उन्हें अच्छा खासा अनुभव है. उनके मुताबिक नर्मदा परिक्रमा 4 प्रकार से की जाती है.

मुंडमाल परिक्रमा

नर्मदा परिक्रमा में मुंडमाल परिक्रमा बहुत विशेष होती है. इसमें किसी एक घाट या एक स्थान से हम यात्रा शुरू करते हैं. पूरा सर्कल करना पड़ता है. नर्मदाजी को बगैर क्रॉस किये आपको पूरा सर्कल करना होता है. इसमें दो टर्निंग पॉइंट आते हैं, एक अमरकंटक और दूसरा समुद्र इस बीच में नर्मदा जी की धारा को बीच में लांघना नहीं होता है.

जलहरी परिक्रमा

दूसरी जलहरी परिक्रमा में दो सर्कल करने होते हैं. इसे विशेष कर अमरकंटक से शुरू करते हैं, जितने भी लोग जलहरी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं. अमरकंटक से ही करते हैं, इसमें पहले दक्षिण तट की ओर जाते हैं. अमरकंटक से सीधे दक्षिण की ओर जाएंगे. विमलेश्वर तक नदी के किनारे तक जाएंगे, फिर नदी क्रॉस नहीं करेंगे. वहां से फिर वापस अमरकंटक लौट कर आएंगे. जहां से उत्तर के रास्ते से समुद्र की तक जाएंगे और फिर वापस मीठी तलाई से होते हुए अमरकंटक लौट कर आएंगे. इसमें समुद्र क्रॉस नहीं करेंगे. इस तरह से दो बार सर्कल हो जाता है. इसे जलहरी परिक्रमा कहा जाता है.

हनुमत परिक्रमा

तीसरी परिक्रमा हनुमत परिक्रमा है. इसमें जब हम किसी भी तट से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर मिलता है. वहां हम भगवान हनुमान को प्रणाम करते हैं, उनका पूजन करते हैं. उसके बाद हम वहां से तट परिवर्तन भी कर सकते हैं. उत्तर तट से दक्षिण तक भी जा सकते हैं. दक्षिण तट से उत्तर तक भी आ सकते हैं. ऐसा हम जहां हनुमान मंदिर मिलेंगे, ऐसा कर सकते हैं. ये हनुमत परिक्रमा कहलाती, इसे कई लोग करते हैं.

खंड परिक्रमा

चौथी परिक्रमा खंड परिक्रमा है, आज के इस व्यस्ततम जीवन में कई लोगों को समय नहीं मिलता है. ऐसे में अगर आप खंड परिक्रमा करना चाहते हैं, तो जब भी आपको छुट्टी मिले 10 दिन 5 दिन के लिए तो आप कुछ दूरी तक की यात्रा कर लें, फिर उसके बाद अपने काम पर लौट जाएं, फिर जब आपको कभी छुट्टी मिले तो फिर आप कुछ दिन की यात्रा जहां से पहले यात्रा छोड़ी थी, वहां से शुरू कर सकते हैं. इस तरह से कई वर्षों में इस परिक्रमा को पूरी की जाती है, इसलिए इसे खंड परिक्रमा बोलते हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

ANUPPUR AMARKANTAK NARMADAANUPPUR NARMADA RIVERHOW MANY TYPES NARMADA PARIKRAMAMUNDMAL JALHARI HANUMAT PARIKRAMANARMADA RIVER PARIKRAMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में 18 करोड़ लोगों को ग्लूकोमा का खतरा, बीपी और शुगर वालों को हाई रिस्क

ट्रंप के टैरिफ का भोपाल में अनोखा विरोध, अंतिम संस्कार के बाद तेरहवीं, सड़क पर सजी पंगत

होलकर राजाओं की भव्य समाधियां, महलनुमा खूबसूरत छतरियां देखने पहुंचते हैं पर्यटक, झलकता है वैभव

ICU में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही कवयित्री स्नेहा, मोहन यादव करने वाले थे सम्मानित

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.