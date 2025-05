ETV Bharat / state

नहा-धोकर उधम मचाने छत्तीसगढ़ से आये हाथी, अनूपपुर में तोड़फोड़ कर फैलाई दहशत - ANUPPUR ELEPHANTS GROUP REACHED

4 हाथियों का समूह पहुंचा अनूपपुर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 26, 2025 at 7:55 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 8:03 PM IST 2 Min Read

अनूपपुर: हाथियों का समूह एक बार फिर अनूपपुर पहुंच कर आराम फरमा रहा है. रविवार सोमवार की दरमियानी रात छत्तीसगढ़ की सीमा पार कर जैतहरी इलाका में धनगवां के जंगल में पहुंच गया है. बताया गया कि अनूपपुर में करीब 50 दिन बिताने के बाद बीते 8 और 9 मई की मध्य रात्रि ही 3 हाथियों का समूह छत्तीसगढ़ के मरवाही घुसरिया इलाके में गया था. अब फिर दोबारा अनूपपुर में हाथियों के आने से ग्रामीणों में जान-माल को लेकर चिंता हो रही है. अनूपपुर पहुंचते ही कर डाली तोड़-फोड़

Last Updated : May 26, 2025 at 8:03 PM IST