अनूपगढ़: सोशल मीडिया पर शेयर किए सेना के मूवमेंट के वीडियो , दो युवक गिरफ्तार - THREAT TO NATIONAL SECURITY

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी युवक ( ETV Bharat Anupgarh )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 11, 2025 at 2:42 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 3:08 PM IST 2 Min Read

अनूपगढ़: भारत-पाकिस्तान में तनाव के बीच श्रीगंगानगर जिले के घड़साना थाना क्षेत्र से दो युवकों को सेना की गतिविधियों की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. ये सेना की मूवमेंट से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे. इस गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और सोशल मीडिया पर निगरानी की गंभीरता को उजागर कर दिया. अनूपगढ़ डिप्टी एसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि गिरफ्तार युवकों की पहचान उतमराम निवासी धक्का बस्ती और प्रेम कुमार निवासी गांव 2 JSM के रूप में हुई है. वर्तमान में सीमा क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हैं. ऐसे में सुरक्षा कारणों से सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. आरोपियों ने सेना के मूवमेंट से जुड़ी संवेदनशील जानकारी इंटरनेट पर साझा करने का गंभीर अपराध किया. इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता था. अनूपगढ़ डिप्टी एसपी प्रशांत कौशिक बोले... (ETV Bharat Anupgarh) पढ़ें:जासूसी कांड: रेलवे स्टेशन से सेना की मूवमेंट के वीडियो पाकिस्तान भेजे, गोपनीय पत्र भी किए लीक - INTELLIGENCE INFORMATION पुलिस ने बताया कि साइबर डेस्क टीम सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए है. फिलहाल दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है. उनकी ऑनलाइन गतिविधियों की गहराई से जांच की जा रही है. घड़साना पुलिस ने इस मामले के बाद आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की. इसमें स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति भ्रामक, भड़काऊ, साम्प्रदायिक तनाव फैलाने वाली या देशविरोधी सामग्री सोशल मीडिया पर साझा न करें. सेना की कार्रवाई या मूवमेंट से जुड़ी किसी भी जानकारी को सार्वजनिक करना कानूनन अपराध है. इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का उपयोग करें और राष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग करें.

