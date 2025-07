ETV Bharat / state

रूस की दुल्हन का बिहारी दूल्हे पर आया दिल, सात समंदर पार आकर लिए सात फेरे - RUSSIA BRIDE IN KATIHAR

Published : July 10, 2025

कटिहार: सात समंदर पार मैं तेरे पीछे-पीछे आ गई. कुछ ऐसा ही बिहार के कटिहार में देखने को मिला है. रूस की एक युवती सात समंदर पार कर अपने प्रेमी को जीवनसाथी बनाने के लिए कटिहार पहुंच गई, जहां उसने हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी रचाई और हमेशा-हमेशा के लिए दोनों एक दूसरे के हो गए. पढ़ाई के बीच दोनों की हुई मुलाकात: साल 2017 में नवाबगंज पंचायत के मुखिया कामता प्रसाद सिंह के बेटे डॉ. अनुभव शाश्वत मेडिकल की पढ़ाई के लिए रूस गए. इसी बीच साल 2020 में अनुभव की मुलाकात रूस की अनस्तानिया से हुई. पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई फिर दोस्ती प्यार में बदल गई. अनस्तानिया ने हाथों में अनुभव के नाम की लगाई मेहंदी (ETV Bharat) मंदिर में लिए सात फेरे: लगभग पांच साल तक एक-दूसरे को समझने के बाद अनुभव शाश्वत और अनस्तानिया ने उम्र भर के लिए एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला लिया. अनस्तानिया कटिहार पहुंची और पांच जुलाई को माता दुर्गा को साक्षी मानकर मंदिर में सात फेरे लिए. आज है रिसेप्शन: इस अनोखी शादी में अनुभव का पूरा परिवार खुशी-खुशी शामिल हुआ और वर-वधु को आशीर्वाद दिया. 10 जुलाई को नवविवाहिता जोड़े के लिए रिसेप्शन रखा गया है. इसके लिए रिश्तेदारों को कार्ड भी बांट दिए गए हैं.

