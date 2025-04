ETV Bharat / state

हिमाचल के इस मेडिकल कॉलेज में जल्द लागू होगी एंटीबायोटिक पॉलिसी, असरदार दवा ही लिख पाएंगे डॉक्टर - ANTIBIOTIC POLICY

मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन ( ETV Bharat )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में स्थित डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में जल्द ही एंटीबायोटिक पॉलिसी लागू होगी. इस पॉलिसी को बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके तहत मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर इंफेक्शन से ग्रस्त मरीजों को सिर्फ वही असरदार दवाई लिख पाएंगे, जिससे मरीज के ठीक होने की संभावना शत-प्रतिशत हो. इसके लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन एक कमेटी बनाने जा रहा है. जिसमें फार्मा, क्लीनिक और माइक्रोबायोलॉजी विभागों के सदस्यों को शामिल किया गया है. इस पॉलिसी के निर्माण के बाद डॉक्टर मरीजों को अलग-अलग दवाइयां नहीं लिख पाएंगे. सिर्फ वही दवाई मरीज को देनी होगी, जो पॉलिसी के तहत आती हो.

