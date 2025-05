ETV Bharat / state

"पहले देश में बैठे गद्दारों की पहचान करना जरूरी, पाकिस्तान तो सामने खड़ा दुश्मन है" - MANINDERJIT BITTA ON PAKISTAN SPY

आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 20, 2025 at 1:30 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 1:38 PM IST 3 Min Read

ऊना: आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा मंगलवार को ऊना जिले के माता श्री चिंतपूर्णी के दरबार पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मंदिर में शीश नवाया और माता का आशीर्वाद लिया. वहीं, उन्होंने मां चिंतपूर्णी से भारत की रक्षा और भारतीय जवानों को मजबूत करने की प्रार्थना की. इस मौके पर बिट्टा पाकिस्तान पर जमकर बरसे और देश में छिपे पाकिस्तान के जासूसों की पहचान करने की बात कही. आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर जमकर निशाना साधा. बिट्टा ने कहा, पंजाब के हिंदू और सिख धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की और यह बात खुद भारत की सेना ने भारत की जनता को बताई है, लेकिन इसके बाद पंजाब से जिम्मेदार लोगों ने जिस तरह भारत की सेना का अपमान किया और उसके बाद कई देश विरोधी गद्दारों ने कमेंट्स करते हुए भारतीय सेना के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया यह असहनीय है. इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा (ETV Bharat)

मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा, "पाकिस्तान तो भारत का शत्रु है और वह सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन देश के अंदर छिपे गद्दार भी भारतीय सेना का विरोध करने में कम नहीं हैं और वह भी पाकिस्तान की हौसला अफजाई करने में लगे हैं. इस तरह के गद्दारों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. पाकिस्तान का समर्थन करने वाले खालिस्तानी आतंकवादी हैं. ऐसे आतंकवादियों का सिर कुचलने का, यही सही समय है". मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने जमकर बरसे. बिट्टा ने कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारी के पाकिस्तान के लिए जासूसी करने पर पकड़े जाने की घटना पर हैरानी जताई. बिट्टा ने कहा कि सिख कौम का उद्देश्य बहनों की सुहाग की रक्षा करने के लिए किया गया था, लेकिन आज आतंकवादी बहनों के सुहाग को उजाड़ रहे हैं और यह शर्मनाक है कि सिख कौम के लोग इस तरह के आतंकवादियों और भारत के दुश्मन पाकिस्तान की मदद करने में लगे हुए हैं. ऐसी हरकत करने वालों को खालिस्तान या आतंकवादी कहने की जरूरत नहीं, वह सीधे-सीधे पाकिस्तान और आईएसआई परस्त लोग हैं. मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा भारत के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की बात सामने आने के बाद पंजाब के जिम्मेदार लोगों ने जिस तरह भारतीय सेना का अपमान करने का प्रयास किया है, उसे सहन नहीं किया जा सकता. पंजाब के इन रसूखदार राजनीतिज्ञों की गंदी भाषा के बाद जिस तरह कमेंट्स में भारतीय सेना के प्रति अभद्र टिप्पणियों की गई है, उन्हें सहन करना बिल्कुल भी संभव नहीं है. ये भी पढ़ें: तुर्की से सेब आयात पर सख्त प्रतिबंध की मांग, सीएम सुखविंदर सिंह करेंगे पीएम से चर्चा

Last Updated : May 20, 2025 at 1:38 PM IST