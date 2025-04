ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में नक्सलमुक्त ऑपरेशन पर बंटी कांग्रेस ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस से कुछ नेता सरकार के नक्सल के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सराहना कर रहे हैं तो कुछ नक्सल अभियान पर शंका जाहिर कर रहे हैं. एक धड़ा सरकार के पक्ष में और दूसरा धड़ा परंपरागत विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा रहा है. उनका आरोप रहा है कि बस्तर में नक्सल ऑपरेशन के दौरान बेगुनाह, निर्दोष ग्रामीणों को मारा जा रहा है. कुछ कांग्रेसियों का यह भी आरोप है कि भाजपा अपने मित्रों के लिए उन क्षेत्रों में रेट कारपेट बिछाने की तैयारी कर रही है. नक्सल ऑपरेशन में कांग्रेस क्यों बंटी?: हाल ही में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने सरकार की तुलना भगवान राम से की थी और नक्सलियों को रावण बताया था. सिंहदेव ने कहा था कि प्रभु श्री राम ने रावण के साथ जो किया वैसा ही अब सरकार नक्सलियों के साथ कर रही है. सिंहदेव के बयान का समर्थन उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने किया. उन्होंने इसकी सराहना की थी. विजय शर्मा ने कहा "मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं. सुरेंद्र शर्मा और टीएस सिंहदेव ने नक्सल मोर्चे पर सफलता को लेकर बयान दिया है. उसे मैंने देखा है. ऐसे मुद्दों पर सबको साथ होना चाहिए, फिर सरकार चाहे किसी की भी हो." छत्तीसगढ़ में नक्सलमुक्त ऑपरेशन (ETV Bharat Chhattisgarh) कांग्रेस का भाजपा पर आरोप: फरवरी 2025 में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कुछ वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में भाजपा सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले 1 साल में कोई भी स्पष्ट नक्सल नीति नहीं बनी है, रोज नक्सली घटनाएं हो रही है. विधानसभा में भी उठा नक्सल मामला: इतना ही नही दिसंबर 2024 में विधानसभा सत्र के दौरान नक्सल मामले पर नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने भी गंभीर आरोप लगाया था. महंत ने कहा था कि भरमार बंदूकें रखकर आम लोगों को नक्सली साबित किया जा रहा है. महंत ने सरकार से पूछा कि प्रदेश पुलिस शस्त्रागार में कितने भरमार हैं ? इस पर सदन में सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि, नक्सली घटनाओं में आम नागरिकों के मारे जाने की पूरी सूची दे दी गई है. मारे गए नक्सलियों से फिर से भरमार जब्त हुए है. गृहमंत्री ने कहा कि ऐसे सवाल उठाकर विपक्ष नक्सल मोर्चे पर लड़ रहे जवानों का हौसला कम करने का काम करती है. चरणदास महंत ने नक्सल मामले पर यह भी कहा था "उन्हें मारिए, उन्हें भगाइए, कोई भी उनके साथ नहीं है. मगर हम क्यों भाग रहे हैं. इसलिए कि बस्तर में शांति हो और वहां जो खनिज पदार्थ हो उसका दोहन नहीं हो रहा है, उसका दोहन करें. अब इतनी कृपा मत करिए कि आप अडानी को बुला लो और सारा बस्तर उन्हें श्राप दें." ये भी पढ़ें: नक्सलवाद पर विधानसभा में हंगामा, चरणदास महंत का गृह मंत्री से सवाल, मुठभेड़ में निर्दोष आदिवासियों की हत्या का लगाया आरोप

