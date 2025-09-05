ETV Bharat / state

गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गोबरा पहाड़ी जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद

एंटी नक्सल अभियान के तहत नक्सलियों के डंप सामान को बरामद किया गया है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 5, 2025 at 9:14 PM IST

3 Min Read

गरियाबंद: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है. मैनपुर थाना क्षेत्र के गोबरा पहाड़ी जंगल में पुलिस की ई-30 ऑपरेशन टीम ने सर्चिंग अभियान चलाकर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सली सामान बरामद किया है. यह कार्रवाई नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम करने में मददगार साबित हुई है.

क्या-क्या बरामद हुआ?: पुलिस ने 3 अलग-अलग जगहों से नक्सलियों का डंप बरामद किया. इसमें ऐसा विस्फोटक भी था जिसमे पूरी बस भी उड़ाई जा सकती थी.

गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
  • स्टील कंटेनर से बना IED बम, 25 लीटर का, जिससे पूरी बस उड़ाई जा सकती थी.
  • 57 फटाखा बम- प्रेशर IED के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.
  • नक्सली साहित्य और बैनर
  • इलेक्ट्रॉनिक वायर का बंडल
  • 2 मीटर कॉर्डेक्स वायर – विस्फोटक एक्टिवेट करने के लिए
  • 1 पावर बैंक– चार्जिंग के लिए
  • नक्सली वर्दी
  • सिंगल शॉट बैरल हथियार
  • छोटा सोलर पैनल
  • दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री – जैसे खाना बनाने का सामान, कपड़े आदि.
Naxal Dump Recovery
गोबरा पहाड़ी जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे हुआ ऑपरेशन?: पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि नक्सलियों ने जंगल में विस्फोटक छिपा रखे हैं. इसके बाद गरियाबंद, धमतरी और नुआपाड़ा डिवीजन की नक्सल गतिविधियों पर नजर रखते हुए ई-30 टीम ने सघन सर्चिंग अभियान चलाया. साथ में बम डिस्पोजल स्क्वॉड (BDS) की मदद ली गई और विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से बरामद किया गया.

यह कार्रवाई नक्सलियों के मंसूबों पर बड़ा प्रहार है. 25 लीटर स्टील कंटेनर से बना IED बेहद खतरनाक हो सकता था. समय रहते यह बरामद हो गया, जिससे एक बड़ी घटना टल गई.- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल) धीरेंद्र पटेल

नक्सलियों की योजना क्या थी?: पुलिस के अनुसार, नक्सली इन विस्फोटकों का इस्तेमाल सुरक्षा बलों पर हमला करने और ग्रामीणों में डर फैलाने के लिए करना चाहते थे. जंगल में छिपाया गया यह सामान उनकी सुनियोजित योजना का हिस्सा था. लेकिन पुलिस की सतर्कता ने उनके इरादों को नाकाम कर दिया.

Naxal Dump Recovery
गोबरा पहाड़ी जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस की अपील जनता से: पुलिस ने आम नागरिकों और ग्रामीणों से अनुरोध किया कि, यदि किसी को भी नक्सली गतिविधियों की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दें. आपका सहयोग नक्सलवाद को खत्म करने में बहुत जरूरी है.

नक्सल विरोधी अभियान को मिली नई ताकत: हाल के महीनों में गरियाबंद पुलिस ने कई बार नक्सलियों के ठिकानों को उजाड़ा और विस्फोटक सामग्री बरामद की. यह ताजा सफलता दिखाती है कि सुरक्षा बल पूरी तरह चौकन्ने और प्रतिबद्ध हैं.

पुलिस का कहना है कि जंगलों में सर्चिंग अभियान और तेज किए जाएंगे. स्थानीय लोगों के सहयोग से खुफिया नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा. नक्सल गतिविधियों पर हर पल नजर रखी जाएगी.

नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सल एनकाउंटर, 1 नक्सली का शव मिला, गरियाबंद में माओवादी डंप बरामद
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर बड़ी बैठक, केंद्रीय गृह सचिव, आईबी चीफ और चार राज्यों के डीजीपी शामिल
छत्तीसगढ़ एनकाउंटर: दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर पुलिस नक्सली मुठभेड़

For All Latest Updates

TAGGED:

ANTI NAXAL CAMPAIGNGOBRA HILLS JUNGLEनक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाईविस्फोटक सामग्री बरामदNAXAL DUMP RECOVERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.