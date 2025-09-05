गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गोबरा पहाड़ी जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद

ETV Bharat / state

क्या-क्या बरामद हुआ?: पुलिस ने 3 अलग-अलग जगहों से नक्सलियों का डंप बरामद किया. इसमें ऐसा विस्फोटक भी था जिसमे पूरी बस भी उड़ाई जा सकती थी.

गरियाबंद: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है. मैनपुर थाना क्षेत्र के गोबरा पहाड़ी जंगल में पुलिस की ई-30 ऑपरेशन टीम ने सर्चिंग अभियान चलाकर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सली सामान बरामद किया है. यह कार्रवाई नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम करने में मददगार साबित हुई है.

गोबरा पहाड़ी जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद

कैसे हुआ ऑपरेशन?: पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि नक्सलियों ने जंगल में विस्फोटक छिपा रखे हैं. इसके बाद गरियाबंद, धमतरी और नुआपाड़ा डिवीजन की नक्सल गतिविधियों पर नजर रखते हुए ई-30 टीम ने सघन सर्चिंग अभियान चलाया. साथ में बम डिस्पोजल स्क्वॉड (BDS) की मदद ली गई और विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से बरामद किया गया.

यह कार्रवाई नक्सलियों के मंसूबों पर बड़ा प्रहार है. 25 लीटर स्टील कंटेनर से बना IED बेहद खतरनाक हो सकता था. समय रहते यह बरामद हो गया, जिससे एक बड़ी घटना टल गई.- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल) धीरेंद्र पटेल

नक्सलियों की योजना क्या थी?: पुलिस के अनुसार, नक्सली इन विस्फोटकों का इस्तेमाल सुरक्षा बलों पर हमला करने और ग्रामीणों में डर फैलाने के लिए करना चाहते थे. जंगल में छिपाया गया यह सामान उनकी सुनियोजित योजना का हिस्सा था. लेकिन पुलिस की सतर्कता ने उनके इरादों को नाकाम कर दिया.

पुलिस की अपील जनता से: पुलिस ने आम नागरिकों और ग्रामीणों से अनुरोध किया कि, यदि किसी को भी नक्सली गतिविधियों की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दें. आपका सहयोग नक्सलवाद को खत्म करने में बहुत जरूरी है.

नक्सल विरोधी अभियान को मिली नई ताकत: हाल के महीनों में गरियाबंद पुलिस ने कई बार नक्सलियों के ठिकानों को उजाड़ा और विस्फोटक सामग्री बरामद की. यह ताजा सफलता दिखाती है कि सुरक्षा बल पूरी तरह चौकन्ने और प्रतिबद्ध हैं.

पुलिस का कहना है कि जंगलों में सर्चिंग अभियान और तेज किए जाएंगे. स्थानीय लोगों के सहयोग से खुफिया नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा. नक्सल गतिविधियों पर हर पल नजर रखी जाएगी.