बहराइच में लगे सिर तन से जुदा करने के नारे; पुलिस ने 5 नामजद समेत 350 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की
एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि बगैर अनुमति जुलूस निकाला गया. उसमें आपत्तिजनक नारे लगाने को लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है.
बहराइच: शनिवार को एक समुदाय ने बिना अनुमति के बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर जुलूस निकला था. इसमें आई लव मोहम्मद लिखे स्लोगन बैनर लगाकर सिर तन से जुदा करने वाले नारे लगे थे. इस मामले में पुलिस ने पांच नामजद और 350 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त भी की.
कैसरगंज थाना क्षेत्र में हुआ था प्रदर्शन: बीते दिनों कानपुर में बारावफात में स्लोगन को लेकर पुलिस की ओर से करीब 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले की जानकारी जैसे-जैसे अन्य शहरों में रहने वाले लोगों को हुई. वह भी प्रदर्शन करके मुकदमा वापस लेने की मांग करने लगे. शनिवार को बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने बगैर अनुमति के प्रदर्शन शुरू कर दिया.
सब-इंस्पेक्टर ने पांच लोगों को किया नामजद: इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर सड़कों पर प्रदर्शन किया. इलाके में तैनात उप निरीक्षक इजलास प्रसाद ने लिखित तहरीर में बताया कि जब वह क्षेत्र में गश्त पर निकले, तो बड़ी संख्या में लोगों ने शाम करीब 4:30 बजे बहराइच रोड से हुजूरपुर तिराहा से पहले जुलूस निकाला. यह कानपुर में दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में था. इसको लेकर डॉ. फैजुल हसन, अरशद खान, मुफीद, रिजवान, बाबू खान और 350 अन्य लोग शामिल थे.
भीड़ ने नहीं मानी सब-इंस्पेक्टर की बात: जुलूस में लोग तख्तियां पर आई लव मोहम्मद साहब लिखा स्लोगन और नारे में मेरे नबी की क्या कजा, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे. उन्होंने बताया कि जब उन्हें बगैर अनुमति के जुलूस न निकलने की बात कही, तो लोग उत्तेजित होकर नारे लगाते हुए तहसील कैसरगंज की ओर जाने लगे. वहां पर ज्ञापन देने की बात पर अड़ गए. मामले को बढ़ता देख बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों को मौके पर बुलाया गया.
पुलिस ने लोगों पर नियंत्रण पाने की कोशिश की: पुलिस बल ने सभी को तितर-बितर किया. उप निरीक्षक इजलास प्रसाद ने बताया कि बगैर अनुमति के जुलूस निकालना और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का पूरा प्रयास किया गया है. कैसरगंज पुलिस ने पांच लोगों को नामजद करते हुए 350 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत की है.
इस मामले में एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि बगैर किसी अनुमति के जुलूस निकाला गया था. इसमें आपत्तिजनक नारे भी लगाए जा रहे थे. इसको लेकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है. मामले की जांच की जा रही है. जुलूस में शामिल लोगों के गिरफ्तारी के लिए टीम को भी लगाया गया है.
पुलिस ने पैदल मार्च किया: एसपी रामनयन सिंह ने जनपद में पुलिस, पीएसी और एसएसबी के जवानों के साथ पैदल गश्त किया. एसपी ने बताया गया कि जो भी अराजकता फैलाएगा या कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. त्योहारों को लेकर जनपद में धारा 163 लागू है, जो भी से खिलवाड़ करेगा. उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.
बीते वर्ष दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुई थी हिंसा, पुलिस सतर्क: पिछले वर्ष दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान अराजक तत्वों ने हरदी थाना क्षेत्र इलाके के महाराजगंज में मूर्ति पर पथराव कर दिया गया था. इसमें राम गोपाल मिश्रा की अराजक तत्वों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसको लेकर भी पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत रही है. सभी इलाकों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है. संवेदनशील इलाकों में पुलिस की भी तैनाती की आदेश दिए गए है.
