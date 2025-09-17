ETV Bharat / state

राजस्थान में नशे की तस्करी पर लगाम कसेगी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, तस्करी प्रभावित जिलों में बनाई जाएंगी चौकियां

सरकार नशे की तस्करी रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का गठन कर रही है, जो अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई करेगी.

Anti Narcotics Task Force
जयपुर में एटीएस कार्यालय (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2025 at 3:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान में नशे की तस्करी पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए अब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मुहिम छेड़ेगी. सरकार ने एटीएस के आईजी की देखरेख में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का गठन करने का निर्णय लिया है. यह टास्क फोर्स प्रदेश में संगठित रूप से नशे की तस्करी करने वाले तस्करों पर लगाम कसेगी.

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 8 अक्टूबर, 2024 को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय किया था. इसके साथ ही प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए 9 चौकियों की स्थापना और जयपुर में एक पुलिस थाने की स्थापना की मंजूरी दी गई है. इनके लिए पदों की स्वीकृति भी दी गई है, जिन पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है. उन्होंने बताया कि इस साल नशे की तस्करी के 1,210 मुकदमे दर्ज कर 1,393 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा, 'ऑपरेशन स्मैक आउट' और जागरूकता अभियानों के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति समाज को सचेत किया जा रहा है.

विकास कुमार, आईजी, एटीएस. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: भूसे के नीचे छिपाकर गुजरात ले जा रहा है 50 लाख की शराब पकड़ी, दिल्ली के दो तस्कर दबोचे

हर तरह की देशविरोधी ताकतों पर नजर: आईजी (एटीएस) विकास कुमार का कहना था कि एटीएस का मुख्य कार्य आतंकवाद संबंधी अपराधों पर लगाम लगाना है. टेरर फंडिंग, स्लीपर सेल और आतंकवाद के प्रति सहानुभूति और समर्थन रखने वालों पर कार्रवाई करना है. संभावित देशविरोधी गतिविधियों पर नजर रखकर ऐसा करने वालों पर निगरानी रखना है. उन्होंने बताया कि इस रास्ते में कई चीजें एक-दूसरे से गुंथी हुई रहती हैं. हवाला और संगठित अपराध का धन देशविरोधी ताकतों और गद्दारों के हाथ मजबूत करता है.

समन्वय के साथ चलाया जाएगा अभियान: उन्होंने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का भी गठन हो रहा है, जो बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान छेड़ेगी. यह अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय से काम करेगी. उन्होंने कहा कि जिस तरह एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स संगठित अपराधियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई ले रही है और एसओजी की एसआईटी पेपर लीक माफिया के खिलाफ एक्शन ले रही है, वैसे ही एएनटीएफ मादक पदार्थों की तस्करी के संगठित अपराध पर लगाम लगाएगी.

बदमाशों को पहुंचाएंगे सलाखों के पीछे: उन्होंने कहा कि एसओजी-एटीएस, एएनटीएफ, एजीटीएफ सब मिलकर काम करेंगी. बिना सीमाओं में बंधे, सब एक साथ मिलकर काम करेंगे. कानून के प्रति आस्था और व्यवस्था के प्रति श्रद्धा और अच्छे कामों के प्रति विश्वास जगाने के लिए सभी पुलिसकर्मी मिलकर काम करेंगे. उन्होंने कहा कि तस्करी से जुड़े अपराधियों सहित अन्य बदमाशों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए एएनटीएफ मजबूती से और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

ANTF IN RAJASTHANDRUG TRAFFICKING IN RAJASTHANगृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढममुख्यमंत्री भजनलाल शर्माANTI NARCOTICS TASK FORCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अगर आप भी हैं शुगर से परेशान , फूड एक्सपर्ट्स से जानिए कौन सा जूस है फायदेमंद

Explainer: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के 'सुप्रीम' फैसले पर दोनों पक्ष खुश, एक क्लिक में जानिए पूरा मामला

केंद्र ने राज्यों से डेंगू से निपटने के एहतियाती उपायों की समीक्षा करने को कहा

नई Maruti Victoris की कीमतों का हुआ खुलासा, बेस वेरिएंट मिलेगा सिर्फ 10.5 लाख में

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.