फिरोजाबाद : जिले की एंटी डकैती कोर्ट ने किशोर का अपहरण कर उसे डकैत को सौंपने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 21 साल पुराने इस मामले में फैसला सुनाते हुए 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया : अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यह मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र से जुड़ा है. यहां के एक गांव में वर्ष 2004 में किशोर के अपहरण और फिरौती के लिए कुख्यात डकैत को सौंपने के मामले में न्यायालय ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. न्यायाधीश (दस्यु प्रभावी क्षेत्र) रमेशचंद्र द्वितीय, कक्ष संख्या-8 की अदालत ने आरोपी सत्यपाल सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड न देने की स्थिति में एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

50 हजार रुपये लिये थे : यह मामला थाना सिरसागंज के एक गांव से जुड़ा है. आरोप है कि 17 जुलाई 2004 को आरोपी सत्यपाल और उसके एक नाबालिग साथी ने एक किशोर को मोटरसाइकिल दिलाने का झांसा देकर इटावा ले जाकर कुख्यात दस्यु अरविंद गुर्जर को सौंप दिया था. बदले में दोनों ने गैंग से 50 हजार रुपये लिए थे.

तीन लाख रुपये दी थी फिरौती : किशोर के बाबा की ओर से दर्ज एफआईआर में बताया गया कि बाद में परिजनों ने तीन लाख रुपये की फिरौती देकर उसे छुड़वाया था. पीड़ित के अनुसार, छूटने के बाद किशोर ने बताया कि सत्यपाल और उसका साथी अरविंद गुर्जर गैंग के लिए काम करते हैं. पुलिस ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. नाबालिग आरोपी की फाइल अलग कर दी गई थी.

साक्ष्यों के आधार पर ठहराया गया दोषी : मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा एडवोकेट ने पैरवी की. अदालत में कई गवाहों की गवाही और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर सत्यपाल सिंह को दोषी ठहराया गया. न्यायालय ने इस घृणित अपराध को गंभीर मानते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.



