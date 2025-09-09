ETV Bharat / state

लेखपाल को 20 हजार रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने दबोचा, तंग आकर किसान ने की थी शिकायत

अमरोहाः जिले में एक और रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है. हसनपुर तहसील के चकबंदी लेखपाल को एंटी करप्शन मुरादाबाद की टीम ने 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया लेखपाल मुजफ्फरनगर का रहने वाला है. लेखपाल को जोया-अमरोहा रोड पर बीजेपी कार्यालय के पास से गिरफ्तार कर एंटी करप्शन की टीम अपने साथ थाने ले गई. टीम ने अमरोहा थाना देहात में रिश्वतखोर लेखपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

चकबंदी लेखपाल उत्तम बालियान ने हसनपुर निवासी किसान कल्याण सिंह की मां के नाम खेतों को एक जगह करने के लिए दायर आपत्ति पर रिपोर्ट दर्ज करने की एवज में 20 हजार रूपये की रिश्वत मांगी थी. जिसकी शिकायत कल्याण सिंह ने 26 अगस्त को एंटी करप्शन मुरादाबाद की थी. शिकायत की जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर एंटी करप्शन ने जाल बिछाया और पीड़ित को लेखपाल को केमिकल लगे पैसे देने के लिए कहा.