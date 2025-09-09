लेखपाल को 20 हजार रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने दबोचा, तंग आकर किसान ने की थी शिकायत
दायर आपत्ति पर रिपोर्ट लगाने के लिए लेखपाल ने किसान से मांगी थी रिश्वत, जाल बिछाकर रंगे हाथों एंटी करप्शन ने पकड़ा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 8:16 PM IST
अमरोहाः जिले में एक और रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है. हसनपुर तहसील के चकबंदी लेखपाल को एंटी करप्शन मुरादाबाद की टीम ने 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया लेखपाल मुजफ्फरनगर का रहने वाला है. लेखपाल को जोया-अमरोहा रोड पर बीजेपी कार्यालय के पास से गिरफ्तार कर एंटी करप्शन की टीम अपने साथ थाने ले गई. टीम ने अमरोहा थाना देहात में रिश्वतखोर लेखपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.
चकबंदी लेखपाल उत्तम बालियान ने हसनपुर निवासी किसान कल्याण सिंह की मां के नाम खेतों को एक जगह करने के लिए दायर आपत्ति पर रिपोर्ट दर्ज करने की एवज में 20 हजार रूपये की रिश्वत मांगी थी. जिसकी शिकायत कल्याण सिंह ने 26 अगस्त को एंटी करप्शन मुरादाबाद की थी. शिकायत की जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर एंटी करप्शन ने जाल बिछाया और पीड़ित को लेखपाल को केमिकल लगे पैसे देने के लिए कहा.
शिकायत के बाद से ही एंटी करप्शन की टीम आरोपी लेखपाल को ट्रैप करने के प्रयास में थी. दो बार पीड़ित किसान ने आरोपी लेखपाल से फोन पर कॉन्टेक्ट किया लेकिन बात नहीं बनी. तीसरी बार जब टीम हसनपुर जा रही थी तो लेखपाल ने किसान को जोया मार्ग स्थित एक निर्माणाधीन मकान पर बुला लिया. जैसे ही उसने किसान से पैसे लिए, एंटी करप्शन टीम ने उसे धर दबोचा बाद में अमरोहा देहात थाने में आवश्यक कार्यवाही करने के बाद उसे मेडिकल के लिए ले जाया गया घटना से हसनपुर तहसील में भी हड़कंप मचा रहा और काफी लेखपाल थाना देहात पहुंच गए.
इसे भी पढ़ें- मर चुके बेटे के बीमे की रकम के लिए बुजुर्ग पिता को लेबर इंस्पेक्टर ने किया मजबूर, बिना रिश्वत के फाइल नहीं बढ़ाई आगे