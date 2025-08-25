ETV Bharat / state

शामली में पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने लेबर इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों को किया गिरफ्तार

सुरेश प्रकाश गौतम. (Etv Bharat)
शामलीः एंटी करप्शन की टीम द्वारा श्रम विभाग के इंस्पेक्टर सुरेश प्रकाश गौतम को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. इंस्पेक्टर मजबूर और बुजुर्ग बाप से बेटे की मात के बाद बीमे की राशि दिलाने के लिए रिश्वत मांगी थी. इसकी शिकायत बुजुर्ग ने सहारनपुर एंटी करप्शन टीम से की थी. जिसके बाद जाल बिछाकर एंटी करप्शन टीम ने लेबर इंस्पेक्टर को थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में सोमवार को गिरफ्तार किया है. इसके साथ एंटी करप्शन टीम ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है.

दरअसल, कांधला क्षेत्र के गांव असदपुर जिडना निवासी बुजुर्ग सुबेदीन के बेटे की करीब 3 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. सुबेदीन ने बताया कि उसके जवान बेटी की मौत हो गई थी, जो मजदूरी कार्ड धारक था. सरकार द्वारा मजदूरी कार्ड धारक को 5 लाख रुपए का बीमा लिए जाने के संबध में सभी प्रकार की कागजी कार्यवाही पूरी कर फाइल को काफी समय पहले श्रम विभाग के दफ्तर में जमा करा दिया था. लेकिन फाइल पर रिपोर्ट लगाए जाने के एवज में श्रम विभाग के इंस्पेक्टर द्वारा लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी. डेढ़ साल से इंस्पेक्टर चक्कर कटा रहे थे.

पीड़ित ने बताया कि श्रम विभाग के इंस्पेक्टर ने उसे हाथो का इशारा करते हुए बीस हजार रूपए दिए जाने की मांग की थी और और कहा था की जैसा रुपया वैसा काम. बाद में अधिकारी की खुशामद किए जाने के बाद मामला 15 हजार रूपए पर तय हो गया था. लेकिन पीड़ित ने इस सिस्टम से परेशान होकर लेबर इंस्पेक्टर को सबक सिखाने के लिए इसकी शिकायत एंटी करप्शन सहारनपुर से कर दी.

इसके बाद सोमवार को श्रम विभाग का लेबर इंस्पेक्टर शुरेश प्रकाश गौतम अपनी कार में सवार होकर थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के पानीपत खटीमा हाईवे मार्ग स्थित कस्बा बनत के एक होटल पर पहुंचा. जहां अपने वायदे के मुताबिक पीड़ित भी एंटी करप्शन की टीम के साथ वहां पर पहुंच गया और 15 हजार रूपए की रिश्वत लेबर इंस्पेक्टर को थमा दी. इसके बाद पास ही खड़े एंटी करप्शन टीम के अधिकारियों ने लेबर इंस्पेक्टर को रंगेहाथ दबोच लिया और अपने साथ ले गई. एंटी करप्शन इंस्पेक्टर निसार हुसैन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही मामले की जांच की जा रही है.

