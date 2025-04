ETV Bharat / state

एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, गुहला थाना प्रभारी को 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा - BRIBE CASE IN KAITHAL

Bribe Case in kaithal ( Etv Bharat )

Published : April 5, 2025 at 8:02 AM IST | Updated : April 5, 2025 at 9:06 AM IST

कैथल: एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने गुहला के थाना प्रभारी रामपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई शुक्रवार शाम को की गई, जब आरोपी एक मारपीट के मामले को रद्द करने की एवज में शिकायतकर्ता से 30 हजार रुपये की रिश्वत ले रहा था. एसीबी ने उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायतकर्ता ने लगाया था आरोप: जानकारी के मुताबिक, रामपाल ने इससे पहले उसी शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपये भी वसूल किए थे. इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. एसीबी के इंचार्ज सूबे सिंह सैनी ने बताया कि चीका निवासी ओमप्रकाश ने उनके पास शिकायत दर्ज कराई थी. ओमप्रकाश का कहना था कि उसके खिलाफ एक मारपीट का मामला दर्ज हुआ था, जिसे रद्द करने के लिए थाना प्रभारी रामपाल ने 50 हजार रुपये की मांग की थी. एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुहला थाना प्रभारी को 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा (Etv Bharat) ओमप्रकाश ने खुद को गरीब बताते हुए रिश्वत देने में असमर्थता जताई, लेकिन रामपाल नहीं माना. शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने पहले 20 हजार रुपये दे दिए थे, लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने 30 हजार रुपये और मांगे. इसके बाद एसीबी को सूचना दी गई.

