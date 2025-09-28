ETV Bharat / state

झारखंड में एंटी करप्सन ब्यूरो की कार्रवाई, शराब घोटाले मामले में मिले अहम साक्ष्य

रांचीः झारखंड में हुए शराब घोटाले मामले में विनय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद रविवार को एंटी करप्सन ब्यूरो ने कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की. एसीबी के अनुसार शराब घोटाले से संबंधित मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा व्यापक छापेमारी गई है. जिसमें बड़ी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं.

विनय सिंह के ठिकानों पर रेड

एसीबी की ओर से दिए गए प्रेस रिलीज में दी गयी जानकारी के अनुसार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झारखंड द्वारा हजारीबाग थाना कांड संख्या-11/2025, दिनांक-25.00.2025, जिसमें आईपीसी की धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ 13(1)(डी) के अंतर्गत मामला दर्ज है. जिसमें आज यानी रविवार को विस्तृत कार्रवाई की गई.

इस मामले में अभियुक्त विनय कुमार सिंह के विरुद्ध चार स्थानों पर समन्वित छापेमारी का अभियान चलाया गया. एसीबी के द्वारा जारी रिलीज में यह बताया गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची की 4 विशेष छापामारी टीम ने रविवार की सुबह 06:15 बजे से लेकर शाम 18:15 बजे तक छापेमारी की.

इन स्थानों पर कार्रवाई

रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में अनंतपुर के थर्ड स्ट्रीट, एसएस मोटोजेन प्रा. लि. (टाटा मोटर्स शोरूम) डिबडीह, नेक्सजेन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी प्रा. लि., डिबडीह, आरपीओ लालपुर के पीस रोड स्थित एक अपार्टमेंट पर एसीबी ने जांच की. इन छापेमारी अभियानों के दौरान अभियुक्त से कई वस्तुओं की प्रस्तुति एवं जब्ती की गई. इसमें 198 फाइल, 27 सीपीयू, 01 लैपटॉप, 04 डीड (भूमि संबंधित दस्तावेज), और 02 मोबाइल फोन शामिल है.